Felipe Massa processa F1 por título mundial de 2008

O ex-piloto de Fórmula 1 Felipe Massa, que se considera o vencedor moral do campeonato mundial de pilotos de 2008, vencido por Lewis Hamilton, entrou com uma ação nesta segunda-feira (11) na Alta Corte de Justiça de Londres, informaram seus advogados.

Hoje com 42 anos, o ex-piloto da Ferrari está processando a Federação Internacional de Automobilismo (FIA), o ex-chefe da F1 Bernie Ecclestone e a empresa Formula One Management (FOM).

O título de 2008, o primeiro dos sete conquistados por Hamilton, foi decidido por uma margem mínima, com Massa terminando apenas um ponto atrás do britânico. Mas o brasileiro alega que foi prejudicado no Grande Prêmio de Singapura, a 15ª das 18 corridas naquele ano, vencida pelo espanhol Fernando Alonso (Renault).

Massa afirma que, para favorecer a vitória de Alonso, a Renault ordenou que seu segundo piloto, Nelson Piquet Jr., batesse deliberadamente seu carro contra um muro. Alonso, que largou da 15ª posição no grid, tinha acabado de fazer um pit stop no momento do acidente, e a intervenção do safety car permitiu que ele ultrapassasse todos os outros pilotos, que também pararam nos boxes.

A parada de Massa, que liderava a corrida no momento do acidente, se transformou em um pesadelo, com o brasileiro partindo enquanto a mangueira de reabastecimento de combustível ainda estava presa ao seu carro. Ele terminou fora da zona de pontuação, no 13º lugar, enquanto Hamilton, em terceiro, marcou pontos que acabaram lhe valendo o título.

Na temporada seguinte, Nelson Piquet Jr. revelou que bateu seu carro sob instrução da equipe. E Bernie Ecclestone, que na época era o chefão da F1, admitiu em uma entrevista no ano passado que o resultado do GP de Singapura não deveria ter sido validado e que o título mundial deveria ter sido concedido a Massa.

"O Sr. Massa está buscando obter declarações que estabeleçam que a FIA violou suas próprias regras ao não abrir rapidamente uma investigação sobre o acidente de Nelson Piquet Junior no Grande Prêmio de Cingapura de 2008 e que, se tivesse agido adequadamente, o Sr. Massa teria vencido o campeonato mundial de pilotos naquele ano", explicou o escritório de advocacia brasileiro que representa Felipe Massa em um comunicado.

"O Sr. Massa também está pedindo uma compensação pela significativa perda financeira resultante da falha da FIA, na qual o Sr. Ecclestone e a FOM também foram cúmplices", acrescentou.

Segundo a imprensa, Massa está buscando US$ 80 milhões em danos (R$ 398 milhões) para compensar a perda de receita em relação aos salários e contratos comerciais que um título mundial o teria proporcionado.

