Faturamento real da indústria cai 0,1% em janeiro ante dezembro, revela CNI

A indústria brasileira fechou janeiro de 2024 com faturamento real praticamente estável na série dessazonalizada, com queda de 0,1% em relação a dezembro, segundo a pesquisa Indicadores Industriais divulgada nesta segunda-feira, 11, pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). Indicadores como emprego industrial (+0,3%), massa salarial (+2,0%) e rendimento médio real (+0,6%) tiveram avanços no mês.

O número de horas trabalhadas na produção também avançou pelo terceiro mês seguido, com crescimento de 0,4% em relação a dezembro. Na comparação com janeiro de 2023, o número de horas trabalhadas avançou 0,8%.

Segundo a entidade, os indicadores industriais de janeiro refletem um momento aquecido do mercado de trabalho concomitantemente a uma ausência de novos impulsos para a atividade industrial.

O indicador que mede a evolução do emprego na indústria mostra crescimento de 0,3% de dezembro de 2023 para janeiro de 2024, na série dessazonalizada.

Segundo a CNI, considerando novembro e janeiro, o emprego acumulou alta de 0,7%, levando o indicador a um patamar mais alto do que o registrado na maior parte de 2023. Ainda assim, na comparação com janeiro do ano passado, houve queda de 0,3%.

A pesquisa aponta que a massa salarial cresceu 2% de dezembro para janeiro, na série livre dos efeitos sazonais. A CNI ressalta que, após oscilar em torno do mesmo patamar entre maio e outubro de 2023, a massa salarial acumulou crescimento de 5,5% entre novembro e janeiro. Na comparação com janeiro de 2023, o avanço foi de 6,2%.

O rendimento médio real da indústria cresceu 0,6% dezembro do ano passado para janeiro. Esse indicador estava oscilando em torno do mesmo patamar durante os meses de maio e outubro. No entanto, entre novembro e janeiro registrou três meses consecutivos de avanço, acumulando alta de 4,4%. Na comparação com janeiro de 2023, o crescimento foi de 6,4%.

A Utilização da Capacidade Instalada (UCI) fechou janeiro em 77,6%, pequena variação de -0,1 ponto porcentual (p.p.) na comparação com dezembro de 2023, na série dessazonalizada. De acordo com a CNI, desde o segundo semestre de 2021 o indicador se encontra em leve tendência de queda. Na comparação com janeiro de 2023, a queda da UCI foi de 1,9 p.p.

Comparação anual

A confederação ressalta que, na comparação anual, houve um avanço da maioria dos indicadores industriais, com melhor situação em relação a janeiro do ano passado.

"O faturamento e o número de horas trabalhadas na produção cresceram. A massa salarial e o rendimento também avançaram nessa comparação, embora o emprego tenha registrado queda", destaca a entidade.