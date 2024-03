'Disse que estava falido': fã faz Pix de R$ 2,5 mil para falso Fábio Jr.

Fã de Fábio Jr. desde a adolescência, Maria Aparecida do Nascimento, 47, caiu em um golpe ao acreditar que estava trocando mensagens pela internet com o ídolo. Depois de duas semanas de conversas diárias, a diarista depositou R$ 2,5 mil na conta do suposto artista, após ser convencida de que o cantor enfrentava dificuldade financeira.

A diarista registrou um boletim de ocorrência no 2° Distrito Policial de São Caetano (SP). O caso está sendo investigado como estelionato.

"Achei que estava vivendo um sonho"

No dia 21 de novembro do ano passado, aniversário de Fábio Jr, Maria recebeu uma mensagem do suposto cantor. A pessoa por trás da conta agradeceu o carinho da diarista, que sempre publicava vídeos e fotos do artista.

Sou fã do Fábio Jr. desde que eu tinha 17 anos. Ele canta com a alma, além de ser muito carinhoso com os fãs. Fiquei muito surpresa quando recebi a mensagem no meu Facebook. Acreditei no contato porque ele disse que sempre escolhia alguém para trocar mensagens, retribuir o carinho. Achei que estava vivendo um sonho.

A diarista, que é moradora de São Paulo, e o suposto cantor trocaram números e passaram a ter conversas íntimas. Em uma delas, o golpista mandou uma foto do Fábio Jr. com um cachorro, e disse que estaria se divorciando e que precisava de dinheiro para contratar um advogado. O "artista" também teria prometido que ficaria com a vítima após a separação.

Ele disse que estava triste, depressivo e até pensando em suicídio. Eu até o aconselhei a fazer um bazar beneficente e vender algumas roupas dele para arrecadar o dinheiro. Mas ele disse que tinha vergonha e que os fãs não poderiam saber que ele estava falido.

Mensagens do golpista Imagem: Arquivo Pessoal

Mensagem enviada pelo golpista Imagem: Arquivo Pessoal

Depósito

Pouco tempo depois, o golpista pediu R$ 5 mil para a diarista. Ao explicar que ela não tinha esse valor, o falso artista questionou Maria sobre os seus bens, como o carro e a moto que estão no nome dela. A mulher, então, disse que poderia depositar a metade do dinheiro.

Ao se preparar para enviar a quantia, o aplicativo do banco indicou que a transferência seria feita para a conta de outra pessoa. A diarista ficou desconfiada, mas mesmo assim transferiu o valor.

Quando o questionei, ele me disse que as suas contas bancárias estavam bloqueadas e eu acabei acreditando. Na hora que depositei, tirei um fardo de dentro de mim, um alívio por estar ajudando uma pessoa que eu tanto amo e desejo o bem.

Suposta separação

Após receber o depósito, o suposto cantor prometeu que alugaria um condomínio de luxo no início de 2024 para morar com Maria. Como a promessa não foi cumprida, a diarista se desesperou e procurou amigos para mostrar as conversas.

Amigos alertaram Maria sobre o golpe. "Depois de lerem a nossa troca de mensagens, meus amigos alertaram que tudo não se passava de mentiras. Meu sonho virou pesadelo, sabe? Achei que estava conversando com meu ídolo, mas era uma pessoa que estava brincando com os meus sentimentos", desabafa.

Após perceber que caiu em um golpe, Maria entrou em contato com o telefone que usou como a chave do Pix do suposto cantor. Uma mulher atendeu e disse para a diarista que tinha desconhecimento do caso e que nunca teria recebido o valor.

Ela até riu de mim e não quis mais me ajudar. Pediu pra eu não importuná-la. Agora, vou deixar nas mãos da Justiça e torço para ter meu dinheiro de volta. As contas estão chegando, o pagamento da minha moto está atrasada e não sei o que fazer.

Questionada, a SSP-SP disse que realiza diligências visando a identificação do autor do crime e esclarecimento dos fatos.