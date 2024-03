Escola de Programação de Abu Dhabi capacita comunidades globais

ABU DHABI, 11 de março de 2024 (WAM) - Abu Dhabi 42, a escola de programação da capital dos Emirados Árabes Unidos que treina codificadores do país e expatriados para apoiar a transformação digital dos Emirados, também está servindo a um propósito global.

Oferecendo um modelo de aprendizado gratuito, a escola também está educando e capacitando estudantes de comunidades carentes em todo o mundo, disse Marcos Muller Habig, CEO interino da escola, à Agência de Notícias dos Emirados (WAM). "Um dos principais pontos sobre a programação é que não se trata apenas de mudar a vida de um indivíduo, mas pode-se mudar uma comunidade inteira", afirmou ele em uma entrevista à WAM no campus da escola.

Estudantes de 35 países, incluindo aqueles que enfrentam dificuldades econômicas e conflitos, se mudaram para Abu Dhabi para essa oportunidade de vida, revelou Habig.

Alguns deles venderam seus bens para pagar a educação e conseguiram empregos em Abu Dhabi, o que, por sua vez, ajuda a reinvestir em suas comunidades, explicou.

Trabalhe de qualquer lugar

O diretor da escola enfatizou a importância da programação como uma habilidade independente do local que abre portas para o trabalho remoto e para um melhor potencial de ganhos. "Nossa missão é criar uma comunidade de programadores que possam trabalhar em qualquer lugar, permitindo que eles sustentem suas famílias e façam a diferença em suas comunidades", destacou.

A inovadora escola de programação, que faz parte da 42 Networks, oferece uma metodologia de aprendizado gamificada entre pares. Ela permite que os alunos sem experiência prévia em programação ou qualificações acadêmicas tenham acesso a uma educação de programação de alta qualidade e garantam oportunidades de emprego remoto, melhorando assim o padrão de vida de suas famílias e comunidades. A escola tem sido apoiada pelo Departamento de Educação e Conhecimento de Abu Dhabi (ADEK, na sigla em inglês) desde seu lançamento em 2020.

A IA não é uma ameaça

Habig enfatizou que, apesar dos avanços na Inteligência Artificial (IA), a demanda por programadores qualificados continua alta. "A IA pode mudar o jogo, mas não substituirá os bons programadores", ressaltou. "Na verdade, ela criará mais oportunidades para eles."

Como a demanda por programadores qualificados continua a aumentar, o alto executivo continua otimista quanto ao futuro da profissão. "A necessidade de bons codificadores sempre existirá", afirmou ele, "porque a IA é criada por codificadores".

Processo árduo de admissão

O processo de admissão garante que apenas os indivíduos mais comprometidos e perseverantes consigam entrar, disse o diretor da escola. Cerca de 761 alunos atuais foram selecionados entre milhares de candidatos.

"Não se trata de habilidade ou inteligência", explicou Habig. "Trata-se de comprometimento e perseverança diante de adversidades e fracassos."

O corpo discente é composto por 54% de pessoas que nunca codificaram antes e 74% que estão mudando de carreira, observou ele.

96% de colocações em estágios

Os alunos que concluírem o Common Core da escola, quatro módulos adicionais e um estágio de seis meses estão qualificados para receber um diploma em desenvolvimento de software reconhecido pelo National Qualification Centre (NQC).

A escola espera 140 formandos até o final do ano, com colocações em várias empresas em andamento. "Alguns deles estão saindo e encontrando seus empregos", declarou Habig.

As parcerias com líderes do setor e entidades governamentais, como a Empresa de Investimento Mubadala, o Departamento de Energia de Abu Dhabi (DoE), o Departamento de Capacitação do Governo, a Microsoft e a BEACON RED, garantem que o currículo da Abu Dhabi 42 permaneça alinhado com as demandas do mundo real, explicou.

O alto executivo enfatizou a importância dessas colaborações. "Nada é mais importante para nós do que nossos alunos terem as habilidades necessárias para contribuir com o setor desde o primeiro dia. Cerca de 96% dos alunos que concluíram o núcleo comum conseguiram oportunidades de estágio com líderes do setor", ressaltou.

Projetos de alunos para startups

Reconhecendo o potencial empreendedor de seus alunos, a Abu Dhabi 42 está alimentando um canal de seis projetos liderados por estudantes com ambições de startup, revelou o diretor da escola.

Essas ideias caseiras, nascidas de hackathons e competições, estão sendo orientadas e guiadas para a comercialização, contribuindo para o crescente ecossistema de startups dos Emirados Árabes Unidos, observou ele. "Temos pessoas aqui que estão aprendendo a programar para que possam fazer mestrado ou doutorado em lugares excelentes como a Universidade de Inteligência Artificial Mohamed Bin Zayed (MBZUAI) em Abu Dhabi. Isso é algo que estamos buscando. Queremos complementar o ensino superior", disse.

Quatro turmas este ano

A Abu Dhabi 42, que oferecerá quatro turmas este ano, convida os aspirantes a programadores a conquistarem uma vaga nesse programa transformador, afirmou Habig.





Para o teste de entrada gamificado de 2 horas, a dica é descansar bem antes da tentativa e persistir além dos 30 minutos iniciais. "Portanto, trata-se de perseverança", ressaltou o alto executivo.