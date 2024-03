Reinaldo: Escarcéu sobre Petrobras ignora números positivos da empresa

O colunista do UOL Reinaldo Azevedo afirmou durante o programa Olha Aqui! que, apesar da crise na Petrobras, os números da empresa são bastante positivos.

Vão continuar investindo na Petrobras e daqui a pouco recupera o valor de mercado. Não dá para ignorar dados importantíssimos da empresa. Fica parecendo que a Petrobras teve um resultado desastroso, mas ela não teve. Reinaldo Azevedo

A retenção de dividendo da empresa causou uma perda de R$ 55 bilhões em valor de mercado da estatal. Na última quinta-feira (7) a Petrobras divulgou seu balanço financeiro de 2023 com pagamento de menos dividendos aos investidores e, assim, os papéis da companhia despencaram na Bolsa no dia seguinte.

Mas, apesar da queda no valor, Reinaldo destacou que os números da empresa em 2023 podem ser considerados excelentes.

A Petrobras teve o segundo maior lucro da história e só perdeu para 2022. Também teve o terceiro maior lucro das empresas de capital aberto da história do Brasil e foi o quarto lucro entre todas as petroleiras do mundo. Reinaldo Azevedo

Além de destacar os resultados positivos da estatal brasileira, o colunista do UOL também ressaltou que o preço do petróleo caiu em todo o mundo e, por isso, diversas empresas do setor tiveram queda em seus lucros.

O lucro da Petrobras caiu 33,8%, mas o da Chevron caiu 40% porque o preço do petróleo caiu. Da Shell caiu e da Exxonmobil também caiu. Aliás, quando se pega as maiores petroleiras do mundo, a Petrobras fica entre as cinco, em quarto lugar na queda de lucro. Os números da Petrobras são formidáveis e os números de 2022 eram absurdos e a Petrobras foi a segunda maior distribuidora de dividendos do mundo. Enquanto isso, aqui dentro, Bolsonaro enfiava goela abaixo do Congresso uma PEC para baixar o combustível na porrada e prejudicou a arrecadação do governo federal. Reinaldo Azevedo

