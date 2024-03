Ela escolheu os números do bolão que ganhou R$ 206 milhões, mas não apostou

Uma funcionária de uma casa lotérica em Goiânia quase se tornou milionária. Aparecida Soares, 58, teve um papel crucial ao escolher os números do bolão que resultou no prêmio de R$ 206.475.189,60 milhões na Mega-Sena. Com 33 anos de profissão, essa foi uma das poucas vezes em que ela não participou da aposta.

Escolhi um dos números por ser aniversário da minha filha.

O que aconteceu:

O bolão premiado saiu para 24 pessoas e cada um vai receber cerca de R$ 8,6 milhões. O jogo foi feito no final da tarde na última segunda-feira (4) e o sorteio ocorreu na noite do dia seguinte.

Foi um jogo de 10 números com um valor de R$ 59,60 para cada pessoa. E eu não fiquei com a cota porque a gente acabou vendendo tudo, acredita? Toda vida eu gostei de jogar no bolão, já que é de praxe a lotérica ficar com uma cota para concorrer também, só que dessa vez eu não apostei. Mas fazer o quê, né? Não era para ser.

"Se alguém quiser me presentear com um dinheirinho, não vou recusar"

A goiana trabalha na lotérica há 13 anos e essa foi a primeira vez que o local recebeu um ganhador da Mega-Sena. Apesar de ter passado perto de ficar milionária, Aparecida diz que não ficou triste, mas, sim, satisfeita em ter "premiado" os seus clientes de longa data.

Os clientes ganhadores jogam há 13 anos comigo, desde que comecei a trabalhar nesta casa lotérica. Fiquei feliz demais por eles terem ganhado. Todos são muito trabalhadores, clientes fiéis e merecem. Na verdade, são mais que clientes, mas amigos para vida toda, sabe? Eles só pegam bolões comigo.

Questionada se tem alguma superstição na hora da escolha, Aparecida revela que escolhe os números que fazem parte da sua vida e que surgem "do nada" em sua cabeça. As dezenas sorteadas foram: 04 - 13 - 18 - 39 - 55 - 59.

Eu tenho minhas preferências, como o 04, o 13 e o 24. É algo que vem de dentro, sabe? Sem explicação. Simpatizo por eles. Além disso, gosto do 26, que é a data de nascimento da minha filha, e do 59. Esses números são os meus favoritos, e foi exatamente essa combinação que saiu.

Ao UOL, Aparecida conta que, até o momento, nenhum cliente se ofereceu para compartilhar o prêmio. No entanto, ela confessa que adoraria receber algum valor como "recompensa".

Não vou mentir. Se alguém quiser me presentear com um dinheirinho, não vou recusar. Trabalho há 33 anos como lotérica e lidar com o público não é fácil. Mas, sou prática nas vendas e no atendimento. Faço tudo por amor à minha profissão. Não me arrependo em nenhum momento de não ter participado do bolão. Poderia ter ficado com uma cota, mas preferi vender tudo e não me importei em não ficar com nenhum bilhete. Mas, como eu te disse, se quiserem contribuir com minha caixinha, vou adorar.

Aparecida conta que após o sorteio, a lotérica está lotada. "Não param de chegar clientes e muitos querem comprar os bilhetes na minha mão. Dessa vez, não vou deixar de participar, viu? Vai que um raio cai duas vezes no mesmo lugar".