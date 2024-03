Edição 2023 do Prêmio de Excelência de Sharjah anuncia a participação de 98 entidades econômicas

SHARJAH, 11 de março de 2024 (WAM) -- O Conselho de Curadores do Prêmio de Excelência de Sharjah anunciou ter aceito indicações de 44 estabelecimentos e instalações econômicas de 98 entidades econômicas que se inscreveram para a edição de 2023 em suas oito categorias distintas.

Os vencedores do Prêmio, organizado pela Câmara de Comércio e Indústria de Sharjah (SCCI, na sigla em inglês) sob o patrocínio do xeique Sultan bin Mohammad bin Sultan Al Qasimi, príncipe herdeiro e vice-governante de Sharjah, serão anunciados durante uma cerimônia na Câmara em 1º de abril de 2024.

O anúncio foi feito durante a reunião regular na sede da SCCI, presidida por Abdullah Sultan Al Owais, presidente da SCCI e presidente do Conselho de Curadores do Prêmio.

O Conselho de Curadores analisou o progresso operacional e o fluxo de trabalho da edição atual do Prêmio, após a conclusão bem-sucedida das avaliações no local e documentais das entidades econômicas participantes. E também avaliou as providências e os preparativos em andamento para a próxima cerimônia de anúncio dos vencedores.

A reunião também apresentou os resultados da avaliação de desempenho das empresas nomeadas para o Prêmio Sharjah de Excelência no Golfo, dos países do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG).