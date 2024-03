Da'Vine Joy Randolph: De Yale à Broadway... e ao Oscar

Há uma década, Da'Vine Joy Randolph recebeu ótimas críticas e uma indicação ao Tony por seu trabalho na Broadway. Neste domingo (10), ela brilhou em Hollywood ao ganhar o Oscar em sua primeira indicação de Melhor Atriz Coadjuvante.

Randolph se destacou em "Os Rejeitados", de Alexander Payne, como Mary Lamb, uma cozinheira de um internato que se conecta de maneira improvável com o rabugento professor Paul Hunham (Paul Giamatti) e o angustiado estudante Angus Tully (Dominic Sessa) durante as férias de Natal.

A atriz, de 37 anos, derrotou concorrentes de peso na categoria, incluindo a duas vezes vencedora do Oscar Jodie Foster ("Nyad"), Emily Blunt ("Oppenheimer"), America Ferrera ("Barbie") e Danielle Brooks ("A Cor Púrpura").

"Agradeço a todas as pessoas que cruzaram meu caminho e estiveram lá e me guiaram", disse a atriz, muito emocionada, ao receber sua estatueta, a primeira de sua carreira, e desta gala do Oscar.

"Sempre quis ser diferente e agora entendo que só preciso ser eu mesma", afirmou.

Em "Os Rejeitados", Mary é uma das poucas pessoas negras no campus da Nova Inglaterra dos anos 1970, no leste dos Estados Unidos, época e local onde o filme se passa. Lamb decide ficar na escola durante as férias porque está de luto pelo filho, um dos poucos jovens negros formados naquela prestigiada escola e que foi morto no Vietnã.

Um dos melhores momentos de Randolph no filme ocorre quando Mary, em uma festa de Natal em família, da qual participa com Paul e Angus, drena um pouco de sua dor de forma catártica.

"Fiquei muito surpresa ao ver quanto contexto Mary tinha, a emoção de um arco dramático completo", disse Randolph ao Los Angeles Times no ano passado.

"Pode parecer trivial e bobo, mas isso nem sempre está disponível para uma pessoa negra", completou.

A atriz, nascida na Filadélfia, arrebatou a temporada de premiações de Hollywood, levando para casa prêmios importantes como um Globo de Ouro, um BAFTA e o troféu do Screen Actors Guild.

"Mary, oh Mary. Você mudou a minha vida. Você me fez sentir vista de tantas maneiras que nunca imaginei", disse ela em seu discurso no Globo de Ouro.

A atriz tem vários projetos em andamento, como o filme de ação e suspense "Shadow Force", estrelado por Kerry Washington e Omar Sy, e a comédia "Bride Hard", com Rebel Wilson.

"Estou muito agradecida pela apreciação das pessoas pelo meu talento, mas de forma alguma já mostrei meu verdadeiro alcance", disse ela ao The New York Times a caminho do Oscar.

"Comecei a criar uma plataforma para fazer isso. Vamos lá!".

