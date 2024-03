Conselheiro da Vale José Luciano Duarte Penido renuncia

(Reuters) - O conselheiro da Vale José Luciano Duarte Penido apresentou à companhia sua renúncia do conselho de administração nesta segunda-feira, informou a mineradora ao mercado.

Penido estava no conselho da Vale desde 2019, de acordo com comunicado da empresa assinado pelo vice-presidente de Finanças e Relações com Investidores, Gustavo Duarte Pimenta.

Na sexta-feira, Penido e o conselheiro Paulo Hartung foram os dois membros do colegiado que votaram contra a solução para o processo sucessório do presidente, Eduardo Bartolomeo, segundo fontes ouvidas pela Reuters.

O conselho de administração da Vale decidiu por 11 a 2, em reunião na sexta-feira, manter Bartolomeo no cargo de CEO até o final de dezembro deste ano. O executivo também vai apoiar a transição para nova liderança no início do ano que vem e atuará como advisor até 31 de dezembro de 2025, segundo a Vale.

O desfecho ocorreu como uma solução para um impasse, após o conselho ficar dividido em uma reunião extraordinária anterior, quando seis conselheiros votaram a favor da recondução de Bartolomeo, seis votaram a favor da abertura de um processo de sucessão e um se absteve.

(Reportagem de Marta Nogueira e Patricia Vilas Boas)