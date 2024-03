Conferência Brasil-Emirados aprofunda comércio bilateral e investimentos em setores de alto crescimento

ABU DHABI, 11 de março de 2024 (WAM) -- Juma Al Kait, subsecretário-adjunto para assuntos de comércio internacional do Ministério da Economia, elogiou a força das relações comerciais e de investimento entre os Emirados Árabes Unidos e o Brasil durante a abertura da Conferência Brasil-Emirados, realizada em Abu Dhabi de 6 a 8 de março.

Organizada pelo Grupo de Líderes Empresariais (LIDE), a Conferência Brasil-Emirados reúne representantes dos setores público e privado para discutir novas perspectivas de parceria em setores de alto crescimento, incluindo tecnologia, agronegócio, descarbonização, infraestrutura, imóveis, logística e turismo.

Os laços bilaterais entre os Emirados Árabes Unidos e o Brasil permanecem sólidos, com o valor do comércio não petrolífero atingindo USD 4,3 bilhões em 2023, um aumento de 42,1% em relação a 2021. O Brasil é o maior destino das exportações dos Emirados na América do Sul e, atrás dos Estados Unidos, o segundo maior parceiro comercial nas Américas. Em termos de investimento, os EAU já se comprometeram com a economia brasileira em mais de USD 5 bilhões.

Durante seu discurso de abertura, Al Kait disse que o Brasil é um país de grande importância para os Emirados Árabes Unidos. "Além de ser um dos primeiros países da América do Sul em que estabelecemos uma embaixada, é também o maior parceiro comercial de nossa nação na América do Sul. Nossas nações compartilham planos de crescimento ambiciosos, enquanto os EAU são guiados pelo Nós, os Emirados, 2031 e sua visão para desenvolver a economia, a sociedade, a política externa e o ecossistema de negócios do país, o Brasil tem seu Programa de Aceleração do Crescimento." E acrescentou que "estamos unidos por uma visão comum para extrair os benefícios de longo alcance do comércio, do investimento interno e da inovação, e estamos comprometidos, por meio de fóruns como a Conferência Brasil-Emirados, a apoiar a prosperidade sustentável e de longo prazo uns dos outros", ressaltou.

Al Kait também destacou a localização estratégica de ambas as nações, identificando o Brasil como um dos novos centros de crescimento, que representa as mudanças gravitacionais no cenário econômico das nações do G7 para novos centros de oportunidades no Sul global. Com a adesão dos Emirados Árabes Unidos à comunidade do Brics, Al Kait disse que o país está comprometido com a promoção de parcerias mutuamente benéficas com economias de mentalidade semelhante em todo o mundo.

E concluiu suas observações convidando as entidades brasileiras participantes a aproveitarem o ecossistema dinâmico de negócios dos EAU, incluindo a oferta de 100% de propriedade estrangeira, políticas tributárias flexíveis e opções rápidas de configuração de negócios.

O subsecretário também promoveu o acesso incomparável do país aos mercados globais, vários dos quais foram aprimorados pelo programa do Acordo de Parceria Econômica Abrangente dos Emirados Árabes Unidos, acrescentando que as nações do Mercosul são parceiras naturais para concretizar o potencial do programa de garantir as cadeias de suprimentos Sul-Sul.