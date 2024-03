Colheita de soja em Mato Grosso avança e atinge 90,42% da área, diz Imea

São Paulo, 11 - A colheita de soja em Mato Grosso atingiu 90,42% da área plantada da safra 2023/24, disse em relatório o Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea). Na semana passada, o avanço foi de 5,76 pontos porcentuais. Os trabalhos estão atrasados ante igual época de 2023, quando a colheita atingia 94,83% da área, menos 4,41 pontos porcentuais, e ante a média dos últimos cinco anos, que é de 91,61%.A região com os trabalhos mais adiantados é o médio-norte, com 99,57% da colheita concluída; depois vêm oeste, com 98,18% da área colhida; norte, com 94,67%; noroeste, com 93,77%; centro-sul, com 89,26%; sudeste, com 82,29%, e nordeste, com 78,79%.MilhoO plantio de milho da safra 2023/24 em Mato Grosso atingiu 97,81% da área prevista, de acordo com o Imea. Na semana, o avanço foi de 7,76 pontos porcentuais. Os trabalhos estão adiantados em relação a igual período da safra passada, quando 96,44% da área havia sido semeada, e ante a média dos últimos cinco anos, de 95,91%.A região com plantio mais avançado é a médio-norte, com 99,73% da área semeada; seguida pela norte, com 98,85%; pela noroeste, com 98,53%; oeste, com 98,25%; centro-sul, com 97,78%; nordeste, com 97,07%, e sudeste, com 93,66%.