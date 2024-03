China, Rússia e Irã realizam manobras navais conjuntas no Golfo de Omã

As Marinhas da China, Rússia e Irã realizam nesta semana exercícios militares conjuntos no Golfo de Omã, informou o gigante asiático nesta segunda-feira (11).

As atividades militares, que terminarão na sexta-feira, buscam "manter conjuntamente a segurança marítima regional", indicou um comunicado do Ministério da Defesa chinês publicado na rede social WeChat.

"A China enviará (...) um destroyer com mísseis guiados Urumqi, a fragata com mísseis guiados Linyi e o navio logístico integral Dongpinghu para participar do exercício", acrescentou o comunicado, sem dar mais detalhes.

Os três países realizaram exercícios navais na mesma região em março do ano passado.

Os exercícios desse ano coincidem com um aumento das tensões na região como consequência da guerra entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas na Faixa de Gaza.

O conflito, que começou em 7 de outubro, desencadeou uma série de ataques por parte dos rebeldes huthis do Iêmen, apoiados pelo Irã, contra navios no Mar Vermelho.

Os meios oficiais russos informaram que um destacamento de sua Frota do Pacífico, liderado pelo cruzeiro Varyag, chegou nesta segunda ao porto iraniano de Chabahar antes dos exercícios.

"A parte prática dos exercícios acontecerá nas águas do Golfo de Omã no mar Arábico", informaram as agências de notícias russas, citando o Ministério da Defesa.

"O objetivo principal das manobras é melhorar a segurança da atividade econômica marítima", acrescentaram.

