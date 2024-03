Centro-direita de Portugal se prepara para governar, extrema-direita alerta para instabilidade

LISBOA (Reuters) - A Aliança Democrática (AD), partido de centro-direita de Portugal, venceu as eleições gerais de domingo por uma pequena margem e estava se preparando para governar sem uma maioria absoluta, após um alerta do partido de extrema-direita Chega de instabilidade se não for incluído no governo.

Com 99,1% dos votos apurados, o AD conquistou 79 assentos na legislatura de 230 lugares, seguido pelos socialistas com 76 assentos, o que os levou a admitir a derrota.

O Chega ficou em terceiro lugar, quadruplicando sua representação parlamentar para 48 parlamentares depois de fazer campanha com uma plataforma de governança anti-imigração.

Os eleitores do Chega disseram, antes da eleição, que o país estava em uma situação ruim e que queriam mudanças nas áreas de habitação, educação, saúde e justiça no país mais pobre da Europa Ocidental.

O líder da AD, Luis Montenegro, disse aos repórteres no domingo que esperava que o presidente Marcelo Rebelo de Sousa o convidasse formalmente para formar um governo antes do prazo final de 15 de março.

Ele disse esperar que o PS e o Chega não formem uma aliança negativa para impedir o governo que o povo português deseja.

O líder do Chega, André Ventura, afirmou aos repórteres que a votação mostrou claramente que o país quer um governo da AD com o Chega.

Os consultores da Eurointelligence disseram que o resultado marcou um novo capítulo político em Portugal, após o governo alternado de dois partidos tradicionais nos últimos 50 anos.

Afirmaram que a AD teria que buscar o apoio do Chega ou dos socialistas para um governo minoritário, ou convidá-los para uma coalizão.

"A Aliança excluiu a primeira opção durante a campanha. Os socialistas excluíram a segunda opção. Algo terá que ser feito", disseram eles.

INCLINAÇÃO PARA DIREITA

O resultado da eleição ressaltou uma inclinação política para a extrema-direita em toda a Europa e uma diminuição da governança socialista.

Desde 2020, o Chega faz parte do grupo Identidade e Democracia do Parlamento Europeu, que deve obter ganhos nas eleições europeias de junho.

O VOX, de extrema-direita da Espanha, parabenizou Ventura na plataforma de mídia social X.

"Os patriotas estão abrindo caminho em defesa da liberdade e da soberania das nações contra o socialismo corrupto e o bipartidarismo ultrapassado", disse.

Matteo Salvini, líder do partido cogovernante Liga da Itália, saudou o "resultado extraordinário do Chega, sozinho contra todos", em uma declaração no final do domingo.

O índice de ações PSI de Portugal caía 0,3% na abertura, em linha com o declínio de seus pares europeus, antes de se estabilizar.

"O impacto das eleições no mercado acabou sendo nulo e podemos presumir que foi um 'não evento' para os mercados", disseram os analistas de mercado da XTB em uma nota.

"Mesmo assim, é importante notar que o fato de a AD não ter maioria e precisar formar coalizões com outros partidos para governar com maioria pode ser um fator de risco se os sinais de instabilidade começarem a aparecer novamente. Nesse cenário, não podemos descartar uma reação negativa do mercado de ações português", acrescentaram.

Sob a liderança socialista desde o final de 2015, Portugal tem crescido a taxas anuais sólidas acima de 2%, exceto pela queda induzida pela pandemia de 2020. Ultimamente, o país tem registrado superávits orçamentários, usando o dinheiro para reduzir a dívida pública para menos de 100% do PIB e recebendo elogios de Bruxelas e dos investidores.

(Reportagem de Patrícia Vicente Rua)