Centro de Multi Commodities de Dubai registra mais de 2.600 novas empresas em 2023

DUBAI, 11 de março de 2024 (WAM) -- O Centro de Multi Commodities de Dubai (DMCC, na sigla em inglês) publicou na segunda o Relatório Anual de 2023 e confirmou seu segundo melhor ano já registrado, já que as empresas continuam a se aglomerar em seu distrito comercial. Um total de 2.692 novas companhias ingressaram no DMCC no ano passado, elevando o número total de empresas no Centro para mais de 24 mil.

O lançamento de novos ecossistemas do setor, a expansão das ofertas de serviços e o crescimento físico do distrito de Uptown Dubai com o lançamento da Uptown Tower impulsionaram o crescimento do DMCC em 2023. O Centro manteve seu papel de liderança como um ímã para o investimento estrangeiro direto (IED), respondendo por 11% do total de entradas de IED de Dubai e impulsionando seu status como um centro global para o comércio de commodities como diamantes e pedras preciosas, ouro, energia e agro-softs, bem como serviços de alto valor, como criptografia, jogos e Web3.

Ahmed Bin Sulayem, presidente-executivo e diretor-executivo do DMCC, disse que para o DMCC, 2023 demonstrou sua capacidade de manter o desempenho recorde e, ao mesmo tempo, realizar expansões cruciais de infraestrutura. "A atração de 2.692 novas empresas é uma prova de nossos esforços para aprimorar continuamente nossa proposta de valor ano após ano, reforçando o papel que nós e nossos membros desempenhamos na promoção do comércio e do investimento, contribuindo com até 11% de todos os fluxos de IED para Dubai. Com a inauguração da Uptown Tower e o desenvolvimento mais amplo da Uptown Dubai, nosso distrito comercial está mais forte do que nunca e nos preparamos para um crescimento acelerado, um fator crucial à medida que acomodamos novas ondas de investimento em Dubai", destacou.

Feryal Ahmadi, diretor de operações do DMCC, acrescentou que, no ano passado, "aproveitamos nossa posição de força para elevar o valor que oferecemos às empresas associadas por meio do desenvolvimento de novos ecossistemas, do refinamento de nossa oferta de serviços e da formação de novas parcerias estratégicas em todo o mundo." Para ele, essa abordagem permitiu manter o desempenho máximo e impulsionar novos níveis de crescimento em áreas como criptografia, jogos e energia, bem como nos principais mercados de foco, como a China. "À medida que avançarmos em 2024, nosso objetivo será consolidar ainda mais nossa posição como líder de mercado nessas áreas e como o distrito comercial internacional preferido das empresas que buscam expandir e se conectar aos mercados globais a partir de Dubai", disse.

Os ecossistemas continuam a impulsionar a inovação

O pioneirismo em novos ecossistemas do setor para uma série de áreas de alto crescimento se mostrou altamente bem-sucedido ao longo de 2023, especialmente no campo da tecnologia, já que Dubai continua a se consolidar como um centro de inovação.

O Centro DMCC Crypto deu as boas-vindas a líderes do setor, como Bybit, Solana e TDeFi, além de 129 empresas adicionais. E agora abriga 600 empresas, reforçando ainda mais sua posição como a maior concentração de empresas de criptomoedas, blockchain e Web3 da região.

Exemplificando seus esforços, o DMCC organizou um hackathon em parceria com a bolsa de criptomoedas Bybit, sediada em Dubai. O hackathon teve o maior prêmio para um evento desse tipo na região, com uma série de inovadores encontrando soluções técnicas em áreas como IA e jogos. Esses dois principais setores de crescimento do DMCC mostram oportunidades promissoras em 2024 com a expansão de seu Centro de Jogos e o lançamento iminente de um novo Centro de IA. No ano passado, o Centro de Jogos do DMCC dobrou de tamanho, chegando a quase 100 membros no final do ano.

Impulsionando o comércio global de commodities

A Bolsa de Diamantes de Dubai (DDE) é a maior bolsa de diamantes do mundo e tem desempenhado um papel fundamental no posicionamento atual dos Emirados Árabes Unidos como o maior centro de comércio de diamantes brutos do mundo. Em 2023, a DDE continuou a facilitar o comércio de diamantes e pedras preciosas de Dubai, realizando um total de 70 licitações. O DMCC também realizou o primeiro Simpósio de Diamantes Cultivados em Laboratório, destacando o enorme potencial das aplicações de alta tecnologia. Além disso, os Emirados assumiram seu papel de presidente do Processo Kimberley em 2024, com Ahmed Bin Sulayem, do DMCC, representando o país.

A 11ª edição da Conferência de Metais Preciosos de Dubai do DMCC reuniu centenas de líderes globais de metais preciosos para continuar a conversa sobre muitos desafios enfrentados pelo setor, incluindo a crescente importância das considerações ESG e das tecnologias digitais. A Bolsa de Ouro e Mercadorias de Dubai (DGCX) do DMCC registrou um total de USD 115,3 bilhões (AED 423,5 bilhões) em contratos negociados durante o ano.

O Centro de Café do DMCC processou 7.330 toneladas métricas de café em 2023. E continuou a facilitar o comércio para os principais mercados da América Central e do Sul, Ásia e África. Enquanto isso, o Centro de Chá do DMCC processou 32 mil toneladas métricas de chá em 2023, apoiando o status dos Emirados Árabes Unidos como um dos maiores reexportadores de chá do mundo. O DMCC também sediou a oitava edição do Fórum Global do Chá de Dubai, reunindo as partes interessadas do setor para discutir as principais tendências, desafios e tecnologias.

O DMCC Fluxo de Comércio, um registro totalmente digital para a posse e propriedade de mercadorias armazenadas em instalações baseadas nos Emirados Árabes Unidos, registrou um valor total de USD 522 bilhões (AED 1,92 trilhão), um aumento de 17% em relação a 2022.

Uptown Tower e JLT promovem a comunidade

A oferta imobiliária do DMCC cresceu substancialmente com a abertura de sua nova sede na Uptown Tower, uma torre de 81 andares com um hotel urbano de luxo, residências de marca e 22 andares de espaço para escritórios de alto padrão. A Uptown Tower representa o início do distrito Uptown Dubai do DMCC, que redefinirá os desenvolvimentos de uso misto na região e ajudará a facilitar o crescimento acelerado de Dubai.

Seis novas torres residenciais foram anunciadas para desenvolvimento em JLT, juntamente com uma série de melhorias na comunidade, como novas instalações esportivas. Com essa expansão, a vida em comunidade em JLT alcança novos patamares.

Dubai é o pilar do IED

Dubai continua sendo um destino global para o IED e o DMCC desempenha um papel fundamental na atração de investimentos, sendo responsável por 11% do total de entradas de IED. Um crescimento importante foi observado especialmente no setor de energia, já que a vantagem competitiva dos Emirados na transição energética global consolidou ainda mais a atratividade de Dubai. Mais de 460 novas empresas de energia ingressaram no Centro em 2023, elevando o total de membros do setor de energia no distrito para mais de 3.230.