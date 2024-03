Brasil perde Ederson, Marquinhos e Martinelli para amistosos contra Inglaterra e Espanha

O técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, anunciou, nesta segunda-feira (11), que o goleiro Ederson, o zagueiro Marquinhos e o atacante Gabriel Martinelli, lesionados, foram cortados da lista de convocados para os amistosos que serão disputados no final deste mês contra Inglaterra e Espanha, na Europa.

"Ao longo do dia nós tivemos o conhecimento de que três atletas, Ederson, Marquinhos e Martinelli, estarão fora desses dois primeiros amistosos", disse Dorival em um vídeo divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Para substituí-los, o treinador convocou o goleiro Léo Jardim (Vasco), o zagueiro Fabrício Bruno (Flamengo) e o atacante Galeno (Porto/POR).

"São atletas que já vinham sendo observados e chegam em condições de brigarem diretamente por uma posição", afirmou Dorival.

Ederson sofreu uma lesão muscular no empate do Manchester City com o Liverpool em 1 a 1 no domingo, pelo Campeonato Inglês.

Por sua vez, Martinelli sentiu um problema no pé semana passada, na vitória do Arsenal sobre o Sheffield United por 6 a 0, na qual marcou o terceiro gol do time londrino, também pelo Inglês.

Já Marquinhos, um dos capitães da Seleção, não joga pelo Paris Saint-Germain desde o dia 17 de fevereiro, quando sentiu um problema muscular e deixou o campo na vitória sobre o Nantes por 2 a 0, pelo Campeonato Francês.

Além de marcar a estreia de Dorival Júnior no comando da Seleção, os amistosos contra Inglaterra e Espanha servirão como preparação para a Copa América dos Estados Unidos (20 de juhio-14 de julho).

