Brasil garante dois ouros em etapa da Copa do Mundo de tiro esportivo

? Comitê Paralímpico Brasileiro (@cpboficial) March 11, 2024

Notícias relacionadas:

O primeiro ouro veio no último sábado (9), oportunidade na qual o trio conquistou a prova R4 (time misto 10 metros carabina de ar em pé SH2). Já no domingo Bruno Kiefer e Jéssica Michalack garantiram o lugar mais alto do pódio na prova R11 (time misto 10 metros carabina de ar em pé SH2).

"Gratidão a todos que fazem parte das pequenas e das grandes conquistas. Só tenho a agradecer", declarou Alexandre, que aos 18 anos mergulhou em uma piscina, bateu a cabeça no fundo e sofreu uma lesão na coluna perdendo os movimentos do corpo. Na prova individual R4 o paulista chegou à final e ficou na oitava colocação. "Foi suada, mas conseguimos", completou Jéssica, que tem má-formação congênita nas mãos e nos pés.