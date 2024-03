Bombardeios israelenses deixam ao menos um morto no Líbano, diz fonte de segurança

Pelo menos uma pessoa morreu, nesta segunda-feira (11), em bombardeios israelenses contra uma localidade próxima de Baalbek, reduto do Hezbollah no leste do Líbano, segundo uma fonte de segurança.

Este é o segundo ataque nesta região desde que começaram os enfrentamentos transfronteiriços pela guerra em Gaza.

"Um avião israelense tomou como alvo um antigo edifício do Hezbollah perto do hospital Dar al Amal", declarou à AFP a fonte de segurança, acrescentando que a aviação israelense havia "efetuado outro ataque contra um hangar a leste de Baalbek". Esses ataques deixaram um morto e seis feridos, acrescentou.

O governador da região de Baalbek-Hermel, Bachir Khodr, confirmou na rede X que um homem morreu. Uma segunda fonte de segurança confirmou os bombardeios, sem mencionar vítimas.

A agência oficial de notícias libanesa (NNA) também reportou bombardeios israelenses, um deles "contra um edifício residencial na cidade de Ansar [...] ao sul de Baalbek".

"Foi possível ver fogo e colunas de fumaça emanando do local atacado", acrescentou a NNA.

Desde que explodiu a guerra entre Israel e o grupo islamista palestino Hamas em Gaza, em 7 de outubro, o sul do Líbano é cenário de trocas quase diárias de disparos entre o Exército israelense e o movimento libanês Hezbollah, que tem apoio do Irã.

Contudo, Israel bombardeou em 26 de fevereiro, pela primeira vez desde o início do conflito, locais do Hezbollah na região de Baalbek.

Ao menos 316 pessoas, a maioria combatentes do Hezbollah e 53 civis, morreram nas trocas de disparos no Líbano, segundo um balanço da AFP. Em Israel morreram dez soldados e sete civis.

