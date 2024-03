BB renegocia mais de R$2,3 bi em dívidas do Fies

(Reuters) - O Banco do Brasil renegociou mais de 2,3 bilhões de reais em dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) nos primeiros meses de negociação, informou a instituição financeira nesta segunda-feira.

De acordo com comunicado do banco estatal, ao todo, foram mais de 41 mil renegociações.

O Ministério da Educação (MEC) lançou em novembro do ano passado a renegociação de contratos do fundo de financiamento estudantil, cujos inadimplentes somavam mais de 1,2 milhão.

Segundo o governo federal, as condições de renegociação do "Desenrola Fies" envolvem contratos celebrados até 2017 e com inadimplência até 30 de junho de 2023.

Além do BB, a Caixa Econômica também poderá receber demandas de renegociação do Fies.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)