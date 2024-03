Argentina lança troca de títulos para adiar dívida de 2024

Por Walter Bianchi

BUENOS AIRES (Reuters) - O governo da Argentina lançará nesta segunda-feira uma enorme troca voluntária da dívida em pesos e alguns instrumentos vinculados ao dólar com vencimento em 2024, em uma tentativa de adiar os pagamentos em meio a uma grande crise econômica que atinge o país.

A dívida, que inclui 15 instrumentos diferentes com um valor total estimado por analistas de até 70 bilhões de dólares, pode ser trocada por novos instrumentos vinculados à inflação com datas de vencimento entre 2025 e 2028, de acordo com o governo.

"A operação busca liquidar os vencimentos de cerca de 58,1 trilhões de pesos (68,6 bilhões de dólares) em ações", disse a empresa financeira local SBS Group em um relatório.

"Uma grande parte desses títulos está nas mãos de entidades públicas... embora a oferta esteja aberta a entidades do setor financeiro e não financeiro."

O governo abrirá o processo de leilão nesta segunda-feira de manhã e o encerrará na terça-feira à noite. A liquidação das ofertas recebidas e outorgadas ocorrerá na sexta-feira.

O novo presidente da Argentina, o libertário Javier Milei, está lutando para restaurar a estabilidade econômica com uma dura austeridade e corte de custos, o que ajudou a melhorar o equilíbrio fiscal, mas afetou o crescimento e a atividade econômica.

O país também está lutando contra uma inflação de mais de 250%, pobreza que está chegando a 60%, reservas de moeda estrangeira do banco central esgotadas e uma infinidade de controles de moeda para proteger o peso.