Aluno é vítima de antissemitismo em colégio de elite em São Paulo

Um aluno judeu da Beacon School, em São Paulo, foi vítima de atos antissemitas por parte de três colegas. Os autores estão suspensos.

O que aconteceu

Aluno judeu sofreu antissemitismo em escola de elite. Um aluno de 15 anos da Beacon School foi alvo de antissemitismo por parte de três colegas, que desenharam símbolos e escreveram cânticos nazistas e antissemitas em seus cadernos.

Autores foram suspensos indeterminadamente, diz escola. Ao UOL, a Beacon afirmou que os alunos foram inicialmente suspensos por dois dias, período ampliado até "tudo ser resolvido", e diz que o caso é "isolado e pontual". A instituição abriu uma investigação interna e conversará também com os pais dos alunos.

Escola está "investigando cuidadosamente os fatos". Em nota, a Beacon afirmou que tomou uma série de medidas assim que soube dos atos antissemitas, que envolveram a palestra de um cientista político e o repasse de uma gravação realizada por um rabino. Leia a nota completa: