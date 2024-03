Amigos de longa data contam como manter relações verdadeiras

Amizades duradouras são raras —e isso é parte do que as torna tão valiosas. A administradora Fernanda Secco, 60, se sente uma pessoa privilegiada por poder contar com amigos queridos e leais e, em especial, por sua amizade com a Leli, apelido de Luciana Paes Barreto, 63.

"Nos conhecemos em 1978, na casa dela, durante um jogo da Copa do Mundo. Nessa época, eu era amiga de sua irmã mais nova, a Suzy. Eu torcia, gritava e não parava de falar durante o jogo, e ela me achou insuportável. Um mês depois, a Suzy me convidou para ir ao sítio da família em Botucatu. Na última hora, como o quarto dela estava lotado, acabei ficando no quarto da Leli. E foi aí que a nossa amizade começou e só se solidificou conforme os anos foram passando", relembra a administradora.

Após um ano, Fernanda foi trabalhar como auxiliar de classe na escola onde Leli era professora. As duas moravam a uma quadra de distância e passavam os fins de semana e as férias juntas em Indaiatuba, onde os pais de Fernanda tinham um sítio. "Ela passou a fazer parte da minha família. Em 1980, perdi meu pai precocemente e ela foi um apoio extremamente importante para mim", conta.

Uma foi madrinha de casamento da outra e, após terem filhos, Leli se mudou para Belo Horizonte, onde mora até hoje. No entanto, isso não as impediu de manterem a tradição de passarem as férias juntas, agora com os filhos, que também são muito amigos.

"Considero seus filhos como meus sobrinhos de coração e agora usufruo da alegria de ser tia-avó postiça de seus lindos netos. Falamos praticamente todos os dias no celular. Quando perdi a minha mãe, ela foi espetacularmente presente, veio para São Paulo para passar uma semana em casa, me ajudando e consolando. Qualquer dúvida que eu tenho, qualquer decisão que preciso tomar, sempre peço seu conselho e trocamos ideias", diz Fernanda.

Qual o conselho para manter uma amizade tão duradoura? "Muito companheirismo, escuta, respeito, admiração, prontidão em ajudar no que for preciso, não importando hora nem lugar, e principalmente, muito amor", resume.

Em 2023, Fernanda e Leli completaram 45 anos de amizade e foram comemorar em Portugal. "A viagem foi um sonho! Ríamos o dia todo. Desejo que todos possam ter uma amizade assim. Amigos são tempero da vida e nossa família escolhida", afirma a administradora.

Quem também tem a sorte de ter amizades que são como família é a pedagoga Ione Yuki Ferreira, 53. Ela faz parte de um grupo de seis amigas que compartilham a vida desde os 15 anos. Algumas se conheceram no ensino médio, outras na faculdade, mas nenhuma fez o mesmo curso ou estudou na mesma classe. Aos poucos, perceberam outras afinidades e foram fortalecendo o vínculo.

Na adolescência, dividiram dúvidas, amores, desamores, alegrias, conquistas e descobertas. Os namorados foram se juntando e também se tornaram amigos. Hoje, duas estão casadas com os mesmos namorados da época, duas se divorciaram e duas se casaram com outros parceiros. Todas tiveram filhos, que também são amigos, e uma é madrinha do filho da outra. No meio do caminho, perderam a sétima integrante do grupo, vítima de câncer aos 42 anos.

Ione, no centro, e as amigas Tania, Lucimara, Carla, Luciana e Ana Paula Imagem: Arquivo pessoal

Ione conta que a amizade já passou por várias fases, às vezes mais presentes, às vezes com rusgas, mas nunca deixaram de se falar por mais de uma semana nos últimos 38 anos.

Estamos na fase de presenciar o envelhecimento dos pais e a partida de alguns. Difícil, doloroso, mas é o ciclo da vida, e nesta fase os amigos são fundamentais para um abraço e um café com prosa. Também estamos vivendo a saída dos filhos de casa. Cada um seguindo seus caminhos, estudando ou trabalhando em outras cidades ou países. Passa muito rápido, e nossos passarinhos estão saindo do ninho. Em todos esses momentos estivemos e estamos juntas, dividindo alegrias, conquistas e saudades. Ione Yuki Ferreira

De acordo Mariana Stinieski, doutoranda do programa de pós-graduação em psicologia da PUCRS (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul), é nessa fase que as amizades assumem um papel ainda mais importante.

"É comum percebermos um enlutamento das perdas que ocorrem, não somente as perdas por morte, mas a perda de papeis, como aposentadoria e a passagem da representação do papel de mãe para avó, por exemplo. Também o próprio envelhecimento, a perda de mobilidade do corpo, dificuldades com a tecnologia, afastamento da família, entre outros. Sendo assim, a amizade representa uma rede de apoio e acolhimento, um lugar para compartilhar as vivências, angústias, alegrias, isto é, um lugar de afeto", explica.

Para Ione, o segredo para manter uma amizade longeva não existe. "Assim como todos os relacionamentos duradouros, o que vale é a vontade de estarmos juntas, é o querer bem uma da outra, é o respeito pela trajetória de cada uma. Somos diferentes, temos configurações familiares, objetivos, posicionamentos e crenças diferentes. Mas somos iguais em querermos estar juntas. Não sei explicar exatamente o porquê, mas sabemos que é para sempre e que sempre estaremos a uma ligação de distância", diz.

Ainda que a maioria das pessoas que têm amigos de longa data descreva suas amizades como naturais e inevitáveis, isso não significa que sejam fáceis e sem esforço. "Para ser um bom amigo e manter amizades ao longo da vida, é essencial cultivar a comunicação aberta e honesta, demonstrar empatia e compreensão, e estar presente nos bons e maus momentos", esclarece Marcia Karine Monteiro, coordenadora do curso de psicologia da Uninassau. A seguir, ela compartilha algumas recomendações:

Priorize o tempo juntos: mesmo com agendas lotadas, reserve momentos para se encontrar pessoalmente ou se conectar virtualmente.

Mostre interesse verdadeiro: esteja presente nas vidas de seus amigos, ouvindo atentamente e mostrando apoio em seus desafios e conquistas.

Seja confiável: cumpra suas promessas e seja um ombro amigo quando necessário.

Celebre os sucessos: comemore as vitórias e os marcos importantes na vida de seus amigos, demonstrando apoio e alegria genuína.

Ofereça apoio nos momentos difíceis: esteja disponível para oferecer conforto, conselho e ajuda prática quando seus amigos estiverem passando por dificuldades.

Seja tolerante e compreensivo: aceite as diferenças e imperfeições de seus amigos, valorizando a individualidade de cada um.