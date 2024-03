Demissão de presidente da Petrobras não foi cogitada, diz ministro

Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, negou que o governo tenha considerado a demissão do presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, após a repercussão da decisão de não distribuir os R$ 44 bilhões de dividendos extraordinários da estatal aos acionistas.

O que aconteceu

Ministro chamou hipótese de "especulação" e disse que governo trabalha para dar a "mais absoluta previsibilidade aos investidores". A declaração foi feita ao lado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, após uma reunião de ambos com o presidente Lula (PT) em um encontro que tratava originalmente de transição energética, mas que também serviu para aparar discordâncias entre a cúpula do governo e a gestão da Petrobras.

Jean Paul Prates negou mais cedo que Lula tenha tido influência na decisão. "O presidente Lula tem voz nas reuniões, mas ele jamais me deu um comando direto, a não ser através do Conselho de Administração", acrescentou o presidente da estatal em entrevista à GloboNews.

A empresa decidiu deixar os dividendos em uma conta reserva para remuneração de capital. Com temor de interferência política na estatal, as ações da Petrobras despencaram 10% desde a semana passada.

Somente o conselho pode tomar a decisão de distribuir os dividendos, e governo não contava com dinheiro, disse Haddad. "A Fazenda não fez um orçamento contando com distribuição de dividendos extraordinários", declarou o ministro. "Se eles vierem a ser distribuídos, melhoram as nossas condições, mas nós não estamos dependendo disso para performar", completou.

Decisão de distribuir os recursos poderá ser tomada pelo conselho em abril. O debate só será retomado no próximo mês, perto da AGO (Assembleia Geral Ordinária), prevista para 25 de abril, segundo Mariana Londres, colunista do UOL. Para usar o dinheiro diretamente em investimentos, seria necessário aprovar uma mudança no estatuto, o que não está no cenário.