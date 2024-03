Preço da 'Alexa' baixou: descubra qual é o melhor alto-falante para você

Se comprar um Echo está na sua lista de desejos, esse é um bom momento. Os modelos de alto-falantes inteligentes da Amazon, com a famosa assistente pessoal 'Alexa', estão em promoção na Semana do Consumidor, que começa hoje (11) e vai até o dia 18 de março.

O mais barato é o pequeno Echo Pop, que sai por R$ 269 (22% de desconto). Com design diferente, que lembra a metade de uma laranja, o Echo Pop tem as mesmas funções dos alto-falantes da Amazon: tocar músicas, conversar com a Alexa, controlar dispositivos de casa inteligente (lâmpadas, fechaduras etc), definir timers, ouvir a previsão do tempo, entre outros.

@tilt_uol Já pensou em ter uma Alexa? Se a resposta for sim, esse é o momento para você conhecer o novo modelo do aparelho! ?? O Echo Pop é o mais novo membro da família Alexa. Mesmo sendo o caçula, ele promete as mesmas funções e habilidades dos outros alto-falantes. Além disso, se você quiser deixar seu aparelho mais a sua cara, a Amazon disponibiliza capinhas coloridas para customização. #UOL #tiltuol #alexaamazon #altofalantes ? som original - Tilt UOL

Outras 'Alexas' em oferta

Também está em oferta a famosa "bolinha" Echo Dot.

Echo Dot, que custava R$ 429, ganhou um desconto de 18% e está por R$ 349.

que custava R$ 429, ganhou um desconto de 18% e está por R$ 349. Echo Dot com relógio por R$ 456 (10% OFF) à vista, no PIX ou boleto.

Echos com tela e câmera

Parte da família Echo Show, as 'Alexas' com tela touchscreen, também está com preços mais baixos.

Além de permitir assistir conteúdos, como filmes e séries nas plataformas de streaming e vídeos no Youtube, estes quatro modelos contém uma câmera, para ser usada em chamadas de vídeo e também para monitorar a casa. São eles:

Echo Show 5 , com tela de cinco polegadas que parece um rádio relógio -- à vista sai 10% mais barato: R$ 584,10.

, com tela de cinco polegadas que parece um rádio relógio -- à vista sai 10% mais barato: R$ 584,10. Echo Show 8 , com tela de oito polegadas para melhor visualização -- sai por R$ 899,10 (10% de desconto) à vista.

, com tela de oito polegadas para melhor visualização -- sai por R$ 899,10 (10% de desconto) à vista. Echo Show 10 , que tem uma tela de dez polegadas que te segue e ótimo som, sai por R$ 1.919 (8% de desconto) em até 12 vezes.

, que tem uma tela de dez polegadas que te segue e ótimo som, sai por R$ 1.919 (8% de desconto) em até 12 vezes. Echo Show 15, com telona de 15 polegadas que funciona como central da casa, está por R$ 1.819 (9% de desconto) em até 12 vezes.

