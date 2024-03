Agência de segurança reporta explosão perto de navio no Iêmen

A Agência de Segurança Marítima do Reino Unido (UKMTO) reportou uma explosão nesta segunda-feira (11) perto de um navio que navegava no Mar Vermelho, perto do Iêmen, destacando a segurança da embarcação e sua tripulação.

O navio "relatou um som de explosão próximo" à embarcação, a sudoeste do porto de Salif, no Iêmen, informou a UKMTO.

Os membros da coalizão internacional, criada em dezembro e liderada pelos Estados Unidos para proteger o tráfego marítimo naquela região, estão investigando o incidente.

O ataque não foi reivindicado imediatamente.

Desde novembro, os rebeldes huthis do Iêmen intensificaram os ataques no Mar Vermelho e no Golfo de Áden contra navios mercantes e militares que consideram vinculados a Israel.

O grupo, apoiado pelo Irã, em guerra com o governo desde 2014, alega agir em solidariedade aos palestinos na Faixa de Gaza, palco de uma guerra entre Israel e o movimento islamista Hamas.

A empresa britânica de segurança marítima Ambrey afirmou que estava "ciente de um incidente relacionado a um míssil no oeste" da cidade portuária de Hodeida, mas não forneceu mais detalhes.

Cerca de 12% do comércio mundial passa pelo Mar Vermelho, e as empresas de navegação têm alterado suas rotas para evitar ataques por essa passagem.

Desde janeiro, os Estados Unidos e o Reino Unido bombardearam várias posições dos rebeldes huthis.

ho/anr/bfi/sag/zm/ms/aa

© Agence France-Presse