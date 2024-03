Ações caem com liquidação de papéis de tecnologia antes de dados de inflação dos EUA

Por Khushi Singh e Amruta Khandekar

(Reuters) - As ações europeias foram prejudicadas por um movimento acentuado de vendas no setor de tecnologia nesta segunda-feira, enquanto investidores se mostraram cautelosos antes de um relatório importante sobre a inflação dos Estados Unidos nesta semana que ajudará a moldar as expectativas de cortes na taxa de juros.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em queda de 0,35%, a 501,49 pontos, uma baixa em relação ao pico histórico atingido na sessão anterior.

O setor de tecnologia foi o que mais pressionou o STOXX 600, com queda de 2% devido a um declínio de 8,9% nas ações da BE Semiconductor.

O fornecedor de peças para fabricação de chips caiu para a parte inferior do STOXX 600, devido a preocupações com possíveis atrasos na adoção de conexão híbrida.

A fabricante de chips ASML, que tem forte peso no índice, também caiu 4,2%.

O foco do mercado agora está voltado para os dados da inflação de fevereiro dos EUA, que serão divulgados na terça-feira, para obter novas pistas sobre o momento dos cortes nos juros, depois que um relatório na sexta-feira mostrou que o crescimento do emprego no país acelerou no mês passado.

"O forte relatório de empregos dos EUA na sexta-feira contribuiu para a sensação de que o número da inflação de amanhã será um pouco forte e essa é outra razão pela qual os ativos europeus recuaram um pouco", disse Ben Laidler, estrategista de mercados globais da eToro.

O setor industrial também esteve entre os piores desempenhos, enquanto o índice de mineração caiu 0,4%.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,12%, a 7.669,23 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,38%, a 17.746,27 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 0,10%, a 8.019,73 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 0,27%, a 33.315,07 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,19%, a 10.325,70 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 teve variação positiva de 0,05%, a 6.158,39 pontos.