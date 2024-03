Abu Dhabi lança estratégia abrangente de investimento global em inteligência artificial

ABU DHABI, 11 de março de 2024 (WAM) -- O Conselho de Inteligência Artificial e Tecnologia Avançada (AIATC, na sigla em inglês), estabelecido em 22 de janeiro de 2024 pelo presidente emirático, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, anunciou na segunda a criação da MGX, uma empresa de investimento em tecnologia para permitir o avanço e a implantação de tecnologias de ponta destinadas a melhorar a vida das gerações atuais e futuras. A Mubadala e a G42 atuarão como parceiras fundamentais na criação da nova empresa.

A companhia investirá para acelerar o desenvolvimento e a adoção de IA e tecnologias avançadas por meio de parcerias líderes mundiais nos Emirados Árabes Unidos e no mundo todo. A estratégia de investimento da MGX se concentrará em três áreas principais: Infraestrutura de IA (incluindo data centers e conectividade); semicondutores (incluindo design e fabricação de chips lógicos e de memória); e tecnologias e aplicativos centrais de IA (incluindo modelos de IA, software, dados, ciências da vida e robótica). A empresa se baseará nos investimentos existentes de Abu Dhabi nessas áreas e aplicará capital junto com as principais empresas internacionais de tecnologia e investimento.

O xeique Tahnoun bin Zayed Al Nahyan, vice-governante de Abu Dhabi e presidente do AIATC, disse que com a MGX, "estamos estabelecendo uma campeã nacional dos Emirados Árabes Unidos com foco em IA e tecnologias avançadas que irão moldar um futuro em que a tecnologia possibilitará um mundo mais próspero, sustentável e interconectado", destacou.

E que o foco exclusivo é acelerar o desenvolvimento responsável e inclusivo da IA para o benefício da humanidade, orientado pela estratégia de investimento global de Abu Dhabi em inteligência artificial. "A MGX se baseia na liderança de inovação e investimento de Abu Dhabi e em uma extensa rede de parceiros globais de tecnologia; ao fazer isso, a empresa promoverá ainda mais o papel dos Emirados Árabes Unidos como lar e ecossistema para os melhores talentos, investidores e empreendedores de tecnologia", afirmou.

A Mubadala e a G42 têm uma base de investimento extensa e robusta em setores que são cruciais para a nova estratégia de investimento em IA. A G42 é líder global em tecnologia de IA, operando nas áreas de computação em nuvem, data centers avançados e aplicativos especializados de IA, que vão de serviços financeiros a cidades inteligentes. A Mubadala foi um investidor significativo e transformador na AMD e, em 2009, criou a GlobalFoundries, uma das principais empresas de fabricação de semicondutores do mundo. A Mubadala também é um dos principais investidores em software, ciências da vida e novo comércio.

Juntas, a G42 e a Mubadala transformaram a Khazna em uma líder global em infraestrutura de data center; lançaram a M42, a principal empresa de tecnologia de saúde e ciências da vida da região; e criaram a Space42, uma das maiores empresas de tecnologia geoespacial do mundo.

O xeique Tahnoun bin Zayed será o presidente do Conselho de Administração da nova empresa. Khaldoon Khalifa Al Mubarak atuará como vice-presidente. Outros membros do Conselho incluem Jassem Mohamed Bu Ataba Al Zaabi, Peng Xiao e Ahmed Yahia Al Idrissi.

Al Idrissi, que atualmente é o CEO da plataforma de investimentos diretos da Mubadala, será o CEO da nova empresa de investimentos. Ele tem 30 anos de experiência combinada em operações e investimentos, além de um histórico de investimentos e construção de campeões globais de tecnologia.