'Zona de interesse' supera italiano e fatura Oscar internacional

ROMA, 11 MAR (ANSA) - O filme britânico "Zona de interesse", de Jonathan Glazer, venceu neste domingo (10) o Oscar de melhor filme internacional na 96ª edição da premiação, superando o italiano "Eu, capitão", de Matteo Garrone.

Os outros candidatos eram "Dias Perfeitos" (Japão), de Wim Wenders, "A Sociedade da Neve" (Espanha), de Juan Antonio Bayona, e "A sala dos professores" (Alemanha), de Ilker Çatak.

"Zona de interesse" é uma adaptação de um romance de Martin Amis e se passa na Segunda Guerra Mundial, contando a vida familiar de um comandante do campo de extermínio nazista de Auschwitz.

Em seu discurso de premiação, Glazer protagonizou o primeiro momento político do Oscar 2024 e lamentou as "vítimas da desumanização" nos atentados terroristas do Hamas em 7 de outubro e dos ataques de Israel na Faixa de Gaza. "Estamos aqui como homens que recusam que seu judaísmo e o Holocausto sejam desviados, que recusam uma ocupação que levou à guerra", questionou.

"Eu, capitão", por sua vez, narra a história de dois irmãos que empreendem uma aventura épica para deixar Dakar, no Senegal, em direção à Europa. O tema retrata a longa crise migratória no Mar Mediterrâneo Central, rota que leva deslocados internacionais da África para o sul da União Europeia, especialmente a Itália. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.