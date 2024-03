Transações imobiliárias em Sharjah atingem cerca de US$ 840 milhões em fevereiro

SHARJAH, 10 de março de 2024 (WAM) -- O relatório do Movimento de Transações Imobiliárias e Hipotecas emitido pelo Departamento de Registro de Imóveis de Sharjah revelou um volume de negociação de AED 3,1 bilhões (cerca de USD 840 milhões) com mais de 4.400 transações imobiliárias em fevereiro de 2024 em várias regiões e cidades.

Esses resultados indicam que o setor imobiliário em Sharjah continua a crescer e prosperar significativamente, enquanto os projetos de desenvolvimento no emirado têm atraído um grande número de fundos e investimentos locais, árabes e internacionais, o que resultou em altos retornos para os investidores.

Além disso, o apoio contínuo do Governo de Sharjah a esse setor causou um enorme impacto positivo. A começar pela série de incentivos às diferentes instalações para investidores, empreendedores e incorporadores imobiliários.

O número total de transações realizadas em fevereiro chegou a 4.458 transações. As vendas chegaram a 1.048, representando 23,5% do número total. As transações hipotecárias foram 355, sendo 8% do total, com um valor de AED 581,4 milhões. As demais transações totalizaram 3.055, o que representou 68,5%.

As transações de vendas ocorreram em 101 áreas distribuídas em várias cidades e regiões de Sharjah, com uma área total de 8,7 milhões de pés quadrados. Essas propriedades incluíam terrenos residenciais, comerciais, industriais e agrícolas. Quanto ao tipo de imóvel negociado, foram 413 terrenos, 328 unidades em torres e 307 negócios de terrenos embutidos.

A área "Muwailih Commercial" continua a liderar a lista com o maior número de transações de vendas em Sharjah, registrando 213, seguida por "Rawdat Al-Qart", com 138, e pelas áreas "Al-Mazairah" e "Al-Khan", com 77 transações cada.

Em termos de volume de negócios, a área "Muwailih Commercial" também liderou a lista, com AED 382 milhões, seguida por "Um Fanain", com AED 109,5 milhões, a área "Al-Khan", com AED 84,2 milhões, "Al-Sajaa Industrial", com AED 83,3 milhões.

Na Região Central, os negócios se concentraram principalmente em "Al-Madina Al-Qasimia", com oito transações, enquanto a área mais alta em termos de volume de negociação foi "Blida", que registrou AED 13,4 milhões.

Quanto à cidade de Khor Fakkan, a área de "Al-Bardi 4" encabeçou a lista com 11 transações, que também foram as mais altas em termos de volume de negociação na cidade, atingindo AED 6,9 milhões.

Por fim, na cidade de Kalba, a área "Sur Kalba Commercial" foi a mais alta, com quatro transações, enquanto a área "Al-Saaf 7" foi a mais alta, com um volume de negociação de AED 1,5 milhão.