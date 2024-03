Swiatek se vinga de Noskova e vai às oitavas de final em Indian Wells

A polonesa Iga Swiatek, número 1 do mundo, se classificou neste domingo (10) para as oitavas de final do WTA 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos, ao derrotar a promessa tcheca Linda Noskova, sua inesperada algoz no último Aberto da Austrália.

Swiatek passou por algumas dificuldades no primeiro set, mas acabou vencendo Noskova, número 29 do ranking mundial, por 6-4 e 6-0.

A polonesa, detentora de quatro títulos de Grand Slam, perdia por 4 a 2 e resistiu a três break points que colocariam o primeiro set nas mãos de Noskova.

Depois de sair vitoriosa dessa situação, Swiatek seguiu em frente e conquistou o set e venceu a partida, somando um total de 10 games consecutivos.

"Foi muito intenso no início", reconheceu. "Eu estava à procura de oportunidades para virar. Me mantive positiva e sabia que elas viriam. Estava pronta para igualar o marcador e vencer".

Aryna Sabalenka e Coco Gauff, segunda e terceira cabeças-de-chave, enfrentaram dificuldades muito maiores para vencer em suas estreias no sábado em um torneio feminino que já perdeu mais da metade das dez primeiras colocadas do ranking.

Swiatek se vingou assim da surpreendente derrota que lhe foi infligida em janeiro pela jovem Noskova, de 19 anos, na terceira rodada do Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam do ano.

Campeã do Indian Wells de 2022, Swiatek enfrentará nas oitavas de final a cazaque Yulia Putintseva, que atropelou a americana Madison Keys por 6-4 e 6-1.

--- Resultados deste domingo do WTA 1000 de Indian Wells:

- Feminino

Terceira rodada:

Iga Swiatek (POL/N.1) x Linda Nosková (CZE/N.26) 6-4, 6-0

Yulia Putintseva (CAZ) x Madison Keys (EUA/N.28) 6-4, 6-1

