Ramadã nos Emirados Árabes Unidos: Previsão indica clima agradável apesar do aumento gradual da temperatura

ABU DHABI, 10 de março de 2024 (WAM) - O Centro Nacional de Meteorologia (NCM, na sigla em inglês) divulgou a previsão do tempo para o Ramadã, que começa nesta segunda-feira (11/03). De acordo com o NCM, as temperaturas geralmente oscilarão entre 18°C e 21°C durante a noite e o início da manhã. No entanto, os residentes em algumas áreas do interior devem estar preparados para mínimas de até 3°C.

As máximas diurnas começarão amenas, com média entre 29°C e 34°C. Entretanto, à medida que o Ramadã avança, espera-se que as temperaturas aumentem gradualmente, com algumas áreas do interior podendo atingir máximas de 45°C. É improvável que chova durante o Ramadã, sendo que a média de chuvas para março é de apenas 9 mm. Embora haja uma chance de chuviscos isolados, chuvas significativas são incomuns.

Os níveis de umidade serão ligeiramente mais baixos durante o Ramadã, oferecendo algum alívio durante os dias mais quentes. As manhãs ainda podem apresentar neblina ou nevoeiro, mas essas ocorrências se tornarão menos frequentes à medida que o mês avança. A noite e as primeiras horas da manhã terão a umidade mais alta, variando de 70% a 78%. A umidade durante o dia será mais baixa, normalmente entre 20% e 30%.

Os padrões de vento seguirão um padrão previsível, com ventos do sul predominando à noite e pela manhã, mudando para ventos do noroeste (brisas terrestres e marítimas) à tarde e à noite. A velocidade do vento pode aumentar com a mudança dos sistemas de pressão, ocasionalmente causando tempestades de poeira. A velocidade média do vento é de cerca de 13 km/h, com a possibilidade de rajadas mais fortes que podem chegar a 123 km/h.

As horas de jejum aumentarão gradualmente durante o Ramadã. Os residentes podem esperar que os períodos de jejum comecem em torno de 13 horas e 14 minutos no início do mês, estendendo-se para aproximadamente 13 horas e 57 minutos no final. Esse período pode variar um pouco, dependendo do local específico.