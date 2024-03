Presidente e os vice-presidentes dos Emirados Árabes Unidos parabenizam os líderes das nações árabes e islâmicas pelo advento do Ramadã

ABU DHABI, 10 de março de 2024 (WAM) - O presidente emirático, o xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou mensagens de felicitações aos reis, emires e presidentes das nações árabes e islâmicas, pelo advento do mês sagrado do Ramadã. Mohamed bin Zayed desejou aos líderes e seus povos saúde e bem-estar contínuos, além de mais progresso e prosperidade para as nações árabes e islâmicas.

O xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, e o xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, enviaram mensagens semelhantes aos líderes árabes e muçulmanos na ocasião sagrada.