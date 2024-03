Preocupado com violência no Haiti, papa Francisco pede paz

O Papa Francisco "acompanha com preocupação e dor" a situação no Haiti, onde gangues criminosas estão semeando o caos há vários dias, e pede paz e reconciliação.

"Acompanho com preocupação e dor a grave crise que afeta o Haiti e os episódios violentos dos últimos dias", disse o pontífice argentino de 87 anos após a oração do Angelus.

"Estou próximo da Igreja e do querido povo haitiano que vem sofrendo tanto há anos", acrescentou.

Francisco então conclamou todas as partes a trabalharem pela paz e reconciliação, "com o apoio renovado da comunidade internacional".

As gangues criminosas, que controlam a maior parte da capital Porto Príncipe e as estradas que levam ao resto do país, vêm atacando delegacias de polícia, prisões e tribunais há vários dias.

De acordo com a Organização Internacional para Migração (OIM), 362.000 pessoas - mais da metade das quais são crianças - estão atualmente deslocadas no Haiti, um número que aumentou 15% desde o início do ano.

