Polícia resgata americano mantido em cárcere privado por dois dias no Rio

Do UOL, em São Paulo

Policiais da Delegacia Antissequestro resgataram neste sábado (9) um americano que havia sido alvo de extorsão e mantido em cárcere privado no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

O comunicado de desaparecimento foi feito pelo Consulado dos EUA e pelo FBI. Segundo a Polícia Civil, os órgãos informaram que o cidadão norte-americano estava "incomunicável" havia dois dias.

Vítima foi encontrada no Aeroporto Internacional do Rio. Ainda de acordo com a Polícia Civil, o americano foi localizado cerca de seis horas após o comunicado de desaparecimento.

Suspeito foi preso. O homem foi detido em Copacabana, e estava com o celular e o cartão bancário da vítima.

Ele teria exigido um resgate de US$ 3 mil em mensagens enviadas à família do americano. Como não dispunham do dinheiro, os familiares contataram o consulado.

A Polícia Civil não informou como os dois se conheceram. O motivo da viagem do americano ao Brasil também não foi divulgado.