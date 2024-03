Quaest: 83% dos brasileiros acham que o país está mais polarizado

Do UOL, em São Paulo

Pesquisa Quaest aponta que 83% dos brasileiros acham que o país está mais polarizado.

O que aconteceu

Percentual é o mesmo registrado após os ataques golpistas de 8 de janeiro de 2023. No último levantamento, feito em outubro de 2023, 64% achavam que o Brasil estava mais dividido.

A percepção de que o Brasil está mais unido caiu 14 pontos percentuais. A queda foi de 27% para 13% entre outubro de 2023 e fevereiro de 2024.

Não souberam responder 5% dos entrevistados. Em outubro, esse percentual era de 9%.

Alta foi maior entre os eleitores de Lula no 2º turno. No recorte por quem votou no presidente, percentual subiu de 43% para 76%. Para quem votou em Bolsonaro, a alta foi de 84% para 91%.

Entre quem não votou em nenhum dos dois, 86% acham que a polarização subiu. Em outubro, eram 68%.

A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa ouviu 2.000 pessoas entre 25 e 27 de fevereiro.