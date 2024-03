Os vencedores das principais categorias do Oscar

Segue a lista dos vencedores das principais categorias da 96ª edição do Oscar, que foram entregues em Hollywood neste domingo (10).

"Oppenheimer", de Christopher Nolan, foi o grande vencedor da noite com sete estatuetas, enquanto "Pobre Criaturas" - uma abordagem feminina da história de Frankenstein - ganhou quatro.

Melhor filme: "Oppenheimer"

Melhor diretor: Christopher Nolan, "Oppenheimer"

Melhor ator: Cillian Murphy, "Oppenheimer"

Melhor atriz: Emma Stone, "Pobres Criaturas"

Melhor ator coadjuvante: Robert Downey Jr., "Oppenheimer"

Melhor atriz coadjuvante: Da'Vine Joy Randolph, "Os Rejeitados"

Melhor roteiro original: Justine Triet e Arthur Harari, "Anatomia de uma Queda"

Melhor roteiro adaptado: Cord Jefferson, "Ficção Americana"

Melhor filme internacional: "Zona de Interesse" (Reino Unido)

Melhor longa de animação: "O Menino e a Garça"

Melhor documentário: "20 Dias em Mariupol"

Melhor trilha sonora original: Ludwig Goransson, "Oppenheimer"

Melhor canção original: Billie Eilish e Finneas O'Connell, "What Was I Made For?" da trilha sonora de "Barbie"

Melhor fotografia: Hoyte van Hoytema, "Oppenheimer"

Melhor edição de filme: Jennifer Lame, "Oppenheimer"

Melhor maquiagem e penteado: "Pobres Criaturas"

Melhor figurino: "Pobres Criaturas"

Melhor design de produção: "Pobres Criaturas"

Melhor som: "Zona de Interesse"

Melhores efeitos visuais: "Godzilla Minus One"

