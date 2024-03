Organização Superior Zayed começa a receber pesquisas científicas para apresentar no Congresso Mundial de Reabilitação 2024

ABU DHABI, 10 de março de 2024 (WAM) -- Sob o patrocínio do xeique Khalid bin Zayed Al Nahyan, presidente do Conselho da Organização Superior Zayed (ZHO, na sigla em inglês) para Pessoas Determinadas, o emirado de Abu Dhabi sediará, pela primeira vez na região do Oriente Médio, o Congresso Mundial de Reabilitação 2024 sob o tema "Trabalho e Emprego".

A conferência será realizada de 23 a 25 de setembro de 2024, organizada pela ZHO no Centro Nacional de Exposições de Abu Dhabi (ADNEC), reafirmando seu status de destino preferencial para reuniões, conferências e exposições globais e confirmando sua liderança na atração de atividades e eventos internacionais.

A organização anunciou o início do recebimento de pesquisas e apresentações científicas com o objetivo de enriquecer o conhecimento e as experiências dos participantes da conferência.

O Congresso é realizado em colaboração com o Escritório de Convenções e Exposições de Abu Dhabi, o Departamento de Cultura e Turismo, e o ADNEC Abu Dhabi.

Esse evento global, que se estende por três dias, oferece uma plataforma ideal para reunir autoridades do setor de reabilitação e saúde, especialistas, pesquisadores e acadêmicos interessados em discutir ideias, trocar experiências, conhecer as melhores práticas e utilizar meios tecnológicos para reabilitar pessoas determinadas e integrá-las às sociedades.

A conferência tem como objetivo explorar visões comuns com relação à integração dessas pessoas, aumentar a conscientização sobre seus direitos, capacidades e importância no processo de desenvolvimento. E busca discutir os desafios globais que elas enfrentam, superar as barreiras que impedem sua adesão à força de trabalho, garantir a igualdade com os demais, abordar sua marginalização e privação de direitos no emprego.

O encontro enfatiza a necessidade de treiná-los e reabilitá-los em programas de desenvolvimento para permitir sua entrada no mercado de trabalho e aumentar suas oportunidades de avanço na carreira nos setores público e privado. Além disso, o objetivo é se beneficiar das experiências bem-sucedidas de países que cuidam dessas pessoas, trocar perspectivas e opiniões sobre sua reabilitação em todos os campos e fornecer todos os cuidados necessários para elas.

O Congresso Mundial de Reabilitação 2024 também tem como objetivo envolver as pessoas com deficiência na vida política e pública, conceder a elas o direito de participar de candidaturas e votar em eleições, ocupar cargos de liderança, participar de processos de tomada de decisão, moldar o futuro e os planos de desenvolvimento. E ressalta que a educação é um direito fundamental, garantindo um sistema educacional abrangente em todos os níveis e capacitando os indivíduos a adquirir várias habilidades em todos os campos e a usar meios tecnológicos apropriados.

Abdullah Al Hameidan, secretário-geral da ZHO, declarou que sediar o Congresso Mundial de Reabilitação 2024 demonstra o status e a capacidade dos Emirados Árabes Unidos, juntamente com seus fatores de sucesso significativos para vários eventos e ocasiões. "Isso está ao lado de sua infraestrutura integrada e de seus pilares fundamentais, sob o apoio da sábia liderança para o desenvolvimento e o crescimento em vários campos", destacou.

E acrescentou que sediar a conferência reflete o compromisso dos Emirados em geral, e de Abu Dhabi especificamente, de capacitar pessoas determinadas. "Isso mostra sua vontade de investir em sua reabilitação e treinamento para se tornarem colaboradores ativos da jornada de desenvolvimento e prosperidade do país em todos os níveis. À medida que continuamos os preparativos para a organização desse evento global, temos o prazer de convidar as partes interessadas a enviar suas pesquisas, estudos práticos e projetos inovadores que contribuam para enriquecer o conhecimento, as experiências e as discussões sobre as melhores práticas em reabilitação, tanto nos Emirados Árabes Unidos quanto no mundo todo", ressaltou.

Os interessados devem encaminhar os resumos até 25 de abril de 2024, e mais informações sobre o envio de resumos estão disponíveis no link a seguir: Envio de resumos - WCR2024 (wcri2024ad.com).