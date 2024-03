'Perfeita para a cozinha': lixeira dobrável é prática e economiza espaço

Quer uma dica de lixeira para cozinha que pode deixar a sua rotina mais prática? Esse modelo, que pode ser encontrado em diferentes cores e marcas na Amazon, parceira do UOL, tem a vantagem de ser dobrável e otimizar o espaço.

Ela é útil especialmente para aqueles momentos em que você está na bancada cortando alimentos, porque dá para descartar os resíduos diretamente na lixeira. Confira como ela funciona e as opiniões de quem comprou o produto.

Como essa lixeira funciona?

Com formato dobrável, é só pressionar e puxar para abrir a lixeira.

Pode ser pendurada na porta de armários ou gavetas.

Também pode ser usada no carro para descartar o lixo.

Dá para usar junto com uma sacola para facilitar a limpeza da lixeira.

Pode carregar até 10 kg.

É feita de plástico e mede 28,6 cm por 17,5 cm.

O que diz quem comprou essa lixeira?

Essa lixeira é avaliada por consumidores com nota média de 4,3 (do total de cinco estrelas). São mais de 240 avaliações feitas por compradores. Veja algumas delas.

A lixeira é super-resistente e muito prática. Amei a minha. Nota 100.

Mila

Ocupa pouco espaço. Não sabia que eu precisava até ter o produto em mãos. Para mim, foi importante ter aquelas pias com a parte de baixo vaga, porque ela encaixa na pia e fica guardada na parte de baixo. Boa surpresa.

Rodrigo G.

Muito útil e prático. Me livrei da lixeira que ficava sobre a bancada. O produto está funcionando bem na porta do armário. O material é bom e sua flexibilidade excelente. Super-recomendo.

Ricardo Balthazar

Excelente lixeira. Perfeita para a nossa cozinha. Fácil de limpar, com capacidade de resíduos adequada e funcional (encaixe perfeito na nossa pia).

Viviane

O produto é bom e a medida do encaixe foi perfeita. Necessário observar antes de comprar se vai encaixar na sua porta. Recomendo. Veio bem embalado e dentro do prazo de entrega.

Paulo Cruz Soares

Principais reclamações

De outro modo, alguns consumidores criticam a falta de tampa da lixeira. Outros comentários citam que é preciso ter atenção com o encaixe do produto, porque a porta do armário ou da gaveta pode não fechar.

É exatamente como na foto. Fica bem encaixada na porta do armário e é prática. Só não tem como tampar, então precisa usar e já recolher o lixo.

Marcelle Antunes Lima da Silva

O encaixe em cima da porta ocupa um espaço considerável, então sua porta pode não fechar.

Andrea Rampone

Veja mais opções semelhantes de lixeiras dobráveis para cozinha.

Quer saber mais sobre produtos de beleza, de casa, eletrônicos e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).