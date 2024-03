Netanyahu faz mais mal que bem a Israel, diz Biden

WASHINGTON, 10 MAR (ANSA) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, criticou a postura do premiê de Israel, Benjamin Netanyahu, sobre a guerra na Faixa de Gaza e cobrou "mais atenção" ao elevado número de vítimas civis no enclave palestino.

Em entrevista à emissora MSNBC, o mandatário americano disse que o primeiro-ministro "tem o direito de defender Israel e de atacar o Hamas", mas deve "prestar maior atenção às vidas inocentes perdidas por causa das ações tomadas".

"Na minha opinião, ele está fazendo mais mal do que bem a Israel", acrescentou Biden, que vinha perdendo apoio em sua base por não condenar as ações do premiê de maneira mais firme.

"Israel não pode permitir que outros 30 mil palestinos morram como consequência da caça ao Hamas", reforçou o presidente dos EUA.

Após a comoção causada pela morte de mais de 100 pessoas durante uma distribuição de ajuda humanitária em Gaza, os Estados Unidos começaram a usar aviões para lançar alimentos com paraquedas para os habitantes do enclave.

Além disso, um navio militar americano, o General Frank S.

Besson, zarpou da Virgínia em direção ao Mediterrâneo com equipamentos para construir um cais flutuante na costa de Gaza, com o objetivo de facilitar a entrada de ajuda no território.

O Pentágono afirma que a obra exigirá de um a dois meses e cerca de mil militares, mas nenhum deles pisará no enclave.

