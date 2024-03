Netanyahu diz que há ao menos 13 mil 'terroristas' entre palestinos mortos

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse a um jornal alemão que pelo menos 13 mil "terroristas" estavam entre os palestinos mortos durante os ataques aéreo e terrestre de Israel contra Gaza.

Cinco meses após o início da campanha de Israel, após o ataque do Hamas no sul de Israel, em 7 de Outubro, as autoridades de saúde palestinas dizem que cerca de 31 mil palestinos foram mortos.

O Ministério da Saúde de Gaza não detalha o número de mortos entre civis e militantes do Hamas, mas disse que 72% dos mortos eram mulheres e crianças. O Hamas considera que os números israelenses de militantes mortos são tentativas de retratar "falsas vitórias".

Em uma entrevista ao jornal alemão Bild, Netanyahu foi citado afirmando que uma extensão da ofensiva de Israel em Rafah, no sul de Gaza, era fundamental para derrotar o Hamas.

"Estamos muito perto da vitória... Assim que começarmos a ação militar contra os batalhões terroristas restantes em Rafah, será apenas uma questão de semanas" até que a fase intensiva de combate seja concluída, disse ele.

Três quartos dos batalhões do Hamas foram destruídos e interromper a ofensiva agora faria com que eles se reagrupassem, disse Netanyahu, segundo o Bild.

O jornal alemão Bild disponibilizou à Reuters no domingo trechos da entrevista, realizada em conjunto com o Politico e a emissora alemã Welt TV.

