'Lugar certo te valoriza': Tirullipa dá moral com Fiat Elba que é seu xodó

O humorista Tirullipa utilizou sua Fiat Elba 1996, xodó de sua garagem e preservada desde o início de sua carreira, para levar uma mensagem a seus seguidores no Instagram.

Na publicação, com a perua a fundo, ele reproduz um texto que há muito tempo circula nas redes sociais, no qual um filho recebe do pai, como presente de formatura, um carro "velho", guardado por quase 30 anos, e se decepciona, dizendo inicialmente que o veículo pouco vale.

Mais tarde, o jovem descobre que o automóvel poderia ser vendido por muito dinheiro, se o oferecesse a um colecionador capaz de enxergar o valor de um modelo clássico original e bem preservado, como era o caso.

"Qual o seu valor? O lugar certo valoriza você de maneira certa. Essa lição vale para sua vida profissional, sua vida afetiva, para sua família", diz o artista, ao "dar a moral da história".

Como é a história da Elba azul de Tirullipa

Elba é guardada com capa e mantém mecânica original: 'é paixão, faz parte da minha história' Imagem: Arquivo pessoal

O UOL Carros contou a história da Elba de Tirullipa em reportagem publicada em setembro de 2020.

A Fiat Elba Weekend 1.5 azul do artista foi adquirida quando ele estava próximo de completar 12 nos de idade, conforme ele mesmo conta. Hoje, Tirullipa tem 39 anos.

Com projeção nacional após participar do programa do Gugu na época, ele fazia imitações de seu pai, Tiririca.

Elba de Tirullipa tem o mesmo tempo de carreira do humorista e passou recentemente por restauração Imagem: Arquivo pessoal

Tirullipa ficou sete semanas seguidas fazendo a ponte aérea entre Fortaleza (CE), onde nasceu, e São Paulo para participar da atração.

Em seguida, surgiu o contrato com uma gravadora. Foi assim que sua família teve condições de colocar o primeiro automóvel na garagem. No acordo, um carro e uma casa foram pedidos. Foi nessa momento em que a Elba foi adquirida.

Elba ganhou bancos esportivos, cabine vermelha com detalhes brancos e som potente Imagem: Arquivo pessoal

Assim, a Elba de Tirullipa tem o mesmo tempo de sua carreira e passou há alguns anos por uma restauração.

Segundo o artista, a perua veio "completinha", até com ar-condicionado, e passou a ser usada na maratona de shows que tinha acabado de começar. Curiosamente, a Elba zerada foi da última safra: o modelo deu lugar à Fiat Palio Weekend em 1997.

