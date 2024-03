Liverpool e City empatam (1-1); Arsenal segue líder da Premier League

O Arsenal continua sendo o novo líder da Premier League: o empate entre Liverpool e Manchester City por 1 a 1 em Anfield, neste domingo, no duelo principal da 28ª rodada, tornou a briga pelo título na Inglaterra ainda mais emocionante.

Os 'Gunners' venceram no sábado o Brentford por 2 a 1 e somam 64 pontos, os mesmos do líder anterior, o Liverpool (2º), a quem superam graças a um melhor saldo de gols.

O Manchester City, atual campeão, caiu do segundo para o terceiro lugar, mas está apenas um ponto atrás dos dois primeiros colocados.

Jogando em casa, os 'Reds' viram John Stones abrir o placar aos 23 minutos após um escanteio, mas empataram com um gol de pênalti, sofrido pelo uruguaio Darwin Núñez e convertido pelo argentino Alexis Mac Allister no início do segundo tempo (50').

Na ação que resultou no pênalti, o goleiro do City, o brasileiro Ederson, se machucou e foi substituído dez minutos depois.

O resultado de 1 a 1 é o mesmo registrado entre as duas equipes no primeiro turno, em novembro passado, no Etihad Stadium.

O gol de Mac Allister fez o Manchester City acreditar na vitória, mas a equipe de Pep Guardiola conseguiu prolongar sua impressionante invencibilidade para 21 jogos, levando em conta todas as competições.

Anfield não costuma ser um cenário fácil para o City e para Guardiola, que só venceu no estádio uma vez desde que chegou no início da temporada 2016-2017. Foi em fevereiro de 2021, diante das arquibancadas vazias devido à pandemia de coronavírus.

Neste domingo poderia ter conquistado um novo triunfo com as várias chances de gol criadas pelos 'Citizens', mas Phil Foden esbarrou primeiro em uma grande intervenção do goleiro Caoimhin Kelleher (58') e depois mandou uma bola no travessão (73'). Quase no fim, o belga Jeremy Doku também acertou a trave (89').

No Liverpool, o colombiano Luis Díaz desperdiçou uma grande jogada de Mohamed Salah, mandando para fora aos 63 minutos.

Nos acréscimos, o Liverpool pediu dois pênaltis, um sobre Salah (90'+7) e outro sobre Mac Allister (90'+9), mas o árbitro não marcou nenhum.

- Tottenham goleia Villa -

Mais cedo o Tottenham (5º) goleou o Aston Villa por 4 a 0 e ficou a dois pontos da quarta posição, atualmente ocupada pelo adversário deste domingo.

Os Spurs deram uma exibição de gala no Villa Park, onde apenas Newcastle e Manchester United conseguiram vencer os anfitriões nesta temporada do campeonato inglês.

Os gols foram todos marcados no segundo tempo: James Maddison (50'), Brennan Johnson (53'), Heung-Min Son (90'+1) e Timo Werner (90'+5).

Na classificação os Spurs estão dois pontos atrás do Aston Villa, com um jogo pendente, contra o Chelsea, em data ainda a ser definida.

O Tottenham, ausente das competições europeias este ano e eliminado das copas nacionais logo cedo, tem na premier League a única forma de participar de um torneio continental na próxima temporada.

Também neste domingo, o West Ham (7º) privou o Burnley (19º) da primeira vitória no campeonato em dois meses e meio, com um gol nos descontos que fechou o placar em 2 a 2.

Os 'Clarets' comandados pelo belga Vincent Kompany venciam por 2 a 0 até o intervalo, mas não começaram bem a segunda etapa, sofrendo um gol do brasileiro Lucas Paquetá logo no início (46').

Danny Ings marcou para o West Ham quatro minutos depois de entrar em campo, mas o VAR detectou impedimento no lance anterior (86'). O atacante dos 'Hammers' insistiu e nos acréscimos marcou o seu primeiro gol na temporada que valeu um ponto para os londrinos (90'+1).

--- Jogos da 28ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

- Sábado:

Manchester United - Everton 2 - 0

AFC Bournemouth - Sheffield United 2 - 2

Crystal Palace - Luton Town 1 - 1

Wolverhampton - Fulham 2 - 1

Arsenal - Brentford 2 - 1

- Domingo:

Aston Villa - Tottenham 0 - 4

West Ham - Burnley 2 - 2

Brighton - Nottingham 1 - 0

Liverpool - Manchester City 1 - 1

- Segunda-feira:

(17h00) Chelsea - Newcastle

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 64 28 20 4 4 70 24 46

2. Liverpool 64 28 19 7 2 65 26 39

3. Manchester City 63 28 19 6 3 63 28 35

4. Aston Villa 55 28 17 4 7 59 41 18

5. Tottenham 53 27 16 5 6 59 39 20

6. Manchester United 47 28 15 2 11 39 39 0

7. West Ham 43 28 12 7 9 45 49 -4

8. Brighton 42 28 11 9 8 50 44 6

9. Wolverhampton 41 28 12 5 11 42 44 -2

10. Newcastle 40 27 12 4 11 57 45 12

11. Chelsea 36 26 10 6 10 44 43 1

12. Fulham 35 28 10 5 13 40 44 -4

13. AFC Bournemouth 32 27 8 8 11 37 49 -12

14. Crystal Palace 29 28 7 8 13 33 48 -15

15. Brentford 26 28 7 5 16 40 52 -12

16. Everton 25 28 8 7 13 29 39 -10

17. Nottingham 24 28 6 6 16 34 50 -16

18. Luton Town 21 27 5 6 16 38 55 -17

19. Burnley 14 28 3 5 20 27 62 -35

20. Sheffield United 14 28 3 5 20 24 74 -50

