Leverkusen vence Wolfsburg (2-0) e mantém 10 pontos de vantagem sobre Bayern

O Bayer Leverkusen, que jogou com superioridade numérica durante mais de uma hora, venceu o Wolfsburg por 2 a 0 neste domingo (10), no encerramento da 25ª rodada da Bundesliga, e deu mais um passo rumo ao seu primeiro título de campeão alemão.

Parece cada vez mais claro que, após onze títulos consecutivos do Bayern de Munique, haverá um novo campeão e que será a equipe comandada pelo técnico Xabi Alonso, que está voando na temporada e não dá sinais de desgaste.

O nigeriano Nathan Tella abriu o placar aos 37 minutos, de cabeça, e a tranquilidade final demorou a chegar, até os 86 minutos, quando Florian Wirtz fez 2 a 0. Foi a 21ª vitória da sua equipe nesta edição da Bundesliga.

Em seu gol, Wirtz acertou a trave antes de ver a bola entrar. Ele não havia tido a mesma sorte no primeiro tempo, quando o jogo ainda estava 0 a 0 e aos 22 minutos, a trave evitou a abertura do placar.

O Wolfsburg (13º) ficou com dez homens em campo aos 28 minutos devido ao segundo cartão amarelo recebido por Moritz Jenz.

"As pessoas talvez achem que com um jogador a mais fica mais simples, mas acho que fica até mais complicado, os espaços são mais apertados e o adversário se fecha ainda mais atrás. Talvez hoje nos tenha faltado o último passe, mas vencemos por 2 a 0, não sofremos nenhum gol, conquistamos três pontos...", comemorou o meia Granit Xhaka em entrevista à DAZN.

Seu técnico Xabi Alonso destacou que sua equipe preferiu não se afobar para vencer o jogo.

"Poderíamos ter corrido mais riscos, mas não era isso que queríamos. O que queríamos era ter paciência, esperar", explicou.

Faltando nove jogos para o final, a diferença de dez pontos parece um abismo. Nunca uma equipe conseguiu superar uma desvantagem como esta nesta altura da temporada na Alemanha.

O Bayern de Munique havia diminuído essa diferença para sete pontos no sábado, com a impressionante goleada de 8 a 1 sobre o modesto Mainz (17º) impulsionada por um hat-trick do atacante inglês Harry Kane, mas o Leverkusen resistiu à pressão e restaurou a distância de dez pontos.

- 36 jogos invicto -

O líder do campeonato já está há 36 jogos consecutivos sem perder, levando em conta todas as competições, algo que nenhum clube de elite alemão havia conseguido antes. O saldo é de 31 vitórias e 5 empates.

A última derrota em um jogo oficial remonta à rodada final da Bundesliga passada, quando perdeu por 3 a 0 na visita ao Bochum, no dia 27 de maio de 2023.

Na quinta-feira, o Bayer Leverkusen quase viu sua sequência ser interrompida. Perdia por 2 a 0 para o Qarabag, no Azerbaijão, no jogo de ida das oitavas de final da Liga Europa, mas os alemães evitaram a derrota nos acréscimos, empatando em 2 a 2. O desfecho desse confronto será na quinta-feira em casa, na BayArena.

Além da Bundesliga e da Liga Europa, o Leverkusen sonha com mais um título na reta final da temporada, o da Copa da Alemanha, onde se classificou para as semifinais. O adversário será o Fortuna Düsseldorf, da segunda divisão.

Nos demais jogos deste domingo da rodada do campeonato alemão, o Eintracht Frankfurt (6º) venceu o Hoffenheim (7º) por 3 a 1, em duelo entre equipes que lutam por vagas europeias.

Com esse resultado a diferença entre os dois na tabela aumentou para sete pontos.

O Freiburg (8º) chegou aos 33 pontos (os mesmos do Hoffenheim) graças à vitória por 2 a 1 em sua visita ao Bochum (15º).

--- Resultados da 25ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:

- Sexta-feira:

Stuttgart - Union Berlin 2 - 0

- Sábado:

RB Leipzig - Darmstadt 2 - 0

B. Mönchengladbach - Colônia 3 - 3

Bayern de Munique - Mainz 8 - 1

Augsburg - Heidenheim 1 - 0

Werder Bremen - Borussia Dortmund 1 - 2

- Domingo:

Bochum - Freiburg 1 - 2

Eintracht Frankfurt - Hoffenheim 3 - 1

Bayer Leverkusen - Wolfsburg 2 - 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayer Leverkusen 67 25 21 4 0 63 16 47

2. Bayern de Munique 57 25 18 3 4 73 29 44

3. Stuttgart 53 25 17 2 6 57 31 26

4. Borussia Dortmund 47 25 13 8 4 50 31 19

5. RB Leipzig 46 25 14 4 7 55 31 24

6. Eintracht Frankfurt 40 25 10 10 5 41 32 9

7. Hoffenheim 33 25 9 6 10 44 47 -3

8. Freiburg 33 25 9 6 10 34 45 -11

9. Augsburg 32 25 8 8 9 40 41 -1

10. Werder Bremen 30 25 8 6 11 34 39 -5

11. Heidenheim 28 25 7 7 11 34 43 -9

12. B. Mönchengladbach 27 25 6 9 10 45 49 -4

13. Wolfsburg 25 25 6 7 12 30 41 -11

14. Union Berlin 25 25 7 4 14 23 41 -18

15. Bochum 25 25 5 10 10 30 52 -22

16. Colônia 18 25 3 9 13 19 42 -23

17. Mainz 16 25 2 10 13 20 46 -26

18. Darmstadt 13 25 2 7 16 24 60 -36

./bds/tba/dr/aam

© Agence France-Presse