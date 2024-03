Juventus empata com Atalanta (2-2) e cede vice-liderança ao Milan

A Juventus não conseguiu passar do empate em casa (2-2) com a Atalanta, neste domingo (10), pela 28ª rodada da Serie A, e cedeu o segundo lugar ao Milan, que pouco antes havia vencido o Empoli por 1 a 0.

O Milan soma 59 pontos, um a mais que a 'Juve' (58), que caiu para o terceiro lugar.

À frente dos dois está a Inter de Milão (75 pontos) que ocupa confortavelmente a liderança.

Os 'interistas' venceram no sábado em sua visita ao Bologna (1-0), conquistando assim a décima vitória consecutiva no campeonato e dando mais um passo rumo a um 'Scudetto' que, salvo uma catástrofe, parecem ter em mãos.

A Inter tem 16 pontos a mais que o vizinho Milan e 17 à frente da Juventus, que manteve seu desempenho medíocre das últimas semanas.

Desde o dia 27 de janeiro, a 'Juve' venceu apenas um jogo do campeonato (3 a 2 contra o modesto Frosinone), sofreu três derrotas e empatou três vezes, o que representa um fraco saldo de seis pontos em 21 possíveis.

No jogo deste domingo, o meia holandês Teun Koopmeiners abriu o placar para a Atalanta e a 'Vecchia Signora' virou com gols de Andrea Cambiaso (66') e do polonês Arkadiusz Milik (70'). Mas Koopmeiners voltou a marcar aos 75 minutos, deixando tudo igual.

"Jogamos contra uma equipe muito boa. Aumentamos a nossa vantagem sobre o Bologna em um ponto e a Atalanta ainda está onze pontos atrás. O nosso objetivo é terminar entre os quatro primeiros", disse o técnico da Juventus, Massimiliano Allegri, após a partida.

- Milan vence Empoli -

Mais cedo o Milan venceu em casa o Empoli (16º) por 1 a 0 com um gol do americano Christian Pulisic aos 40 minutos.

O jogador da Pensilvânia já havia sido protagonista na quinta-feira ao marcar o último gol na vitória por 4 a 2 sobre o Slavia Praga, no jogo de ida das oitavas de final da Liga Europa, dando mais tranquilidade à equipe par ao jogo de volta que será disputado na quinta-feira, na República Tcheca.

Desde o início de 2024, a equipe do técnico Stefano Pioli não tem mostrado um futebol sempre vistoso, mas conquistou 23 pontos nas últimas dez partidas da Serie A.

"Fizemos o jogo que tínhamos que fazer. Nem sempre foi brilhante, mas foi um jogo sério que nos permitiu conquistar três pontos muito importantes", comemorou o treinador italiano.

"Esta semana é muito importante para a nossa temporada, estamos começando bem", acrescentou Pioli, se referindo à partida de volta contra o Slavia Praga.

- Confusão no Lecce-Verona -

Na primeira partida deste domingo, o Hellas Verona (13º) venceu fora de casa por 1 a 0 o Lecce (15º), adversário direto na corrida pela permanência na primeira divisão.

Este duelo ficou marcado por uma imagem inusitada, a do técnico do Lecce, Roberto D'Aversa, dando uma cabeçada no atacante francês do Hellas Verona, Thomas Henry.

A agressão ocorreu em meio a incidentes que eclodiram no final da partida, com empurrões entre jogadores e membros da comissão técnica das duas equipes.

O francês, atingido na bochecha direita, foi expulso pelo árbitro, assim como o técnico do Lecce.

"Fui a campo para evitar que os meus jogadores fossem expulsos, houve muitas provocações dos jogadores do Verona nos últimos minutos do jogo e após o apito final", disse D'Aversa à Sky Sport.

"Não foi um gesto simpático, admito, não há desculpa e me expliquei as pessoas do Verona. Mas não entrei em campo para cometer esse gesto", acrescentou.

Ele depois se desculpou em suas redes sociais, mas negou ter dado uma cabeçada em Henry: "Foi contato físico, cabeça com cabeça", garantiu.

Num comunicado, o Lecce "condenou firmemente o gesto do (seu) treinador que é contrário aos nossos princípios e aos valores do esporte".

Com esta derrota, a quarta nas últimas cinco partidas, o Lecce caiu para o 15º lugar e está apenas um ponto à frente do 18º e primeiro colocado da zona de rebaixamento, o Frosinone.

O Verona, que soma duas vitórias consecutivas pela primeira vez desde agosto, saltou para a 13ª posição, mas está apenas dois pontos à frente do 18º colocado.

--- Jogos da 28ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Napoli - Torino 1 - 1

- Sábado:

Sassuolo - Frosinone 1 - 0

Cagliari - Salernitana 4 - 2

Bologna - Inter 0 - 1

Genoa - Monza 2 - 3

- Domingo:

Lecce - Hellas Verona 0 - 1

Milan - Empoli 1 - 0

Juventus - Atalanta 2 - 2

(16h45) Fiorentina - Roma

- Segunda-feira:

(16h45) Lazio - Udinese

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 75 28 24 3 1 70 13 57

2. Milan 59 28 18 5 5 52 32 20

3. Juventus 58 28 17 7 4 44 23 21

4. Bologna 51 28 14 9 5 41 25 16

5. Roma 47 27 14 5 8 52 33 19

6. Atalanta 47 28 14 5 9 51 32 19

7. Napoli 44 28 12 8 8 43 32 11

8. Fiorentina 42 27 12 6 9 39 30 9

9. Lazio 40 27 12 4 11 32 29 3

10. Monza 39 28 10 9 9 31 36 -5

11. Torino 38 28 9 11 8 26 26 0

12. Genoa 33 28 8 9 11 31 36 -5

13. Hellas Verona 26 28 6 8 14 25 36 -11

14. Cagliari 26 28 6 8 14 29 49 -20

15. Lecce 25 28 5 10 13 25 45 -20

16. Empoli 25 28 6 7 15 22 42 -20

17. Udinese 24 27 3 15 9 26 41 -15

18. Frosinone 24 28 6 6 16 35 57 -22

19. Sassuolo 23 28 6 5 17 33 55 -22

20. Salernitana 14 28 2 8 18 23 58 -35

./bds/jr/cpb/bvo/dr/iga/aam

© Agence France-Presse