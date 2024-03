Jovem de 20 anos morre após ser arrastada por enxurrada no interior de SP

Do UOL, em São Paulo

Uma jovem de 20 anos morreu após ser arrastadas pela enxurrada em Brotas, interior de São Paulo. Fortes chuvas atingem a cidade desde a tarde de ontem (9).

O que aconteceu

O incidente aconteceu na Estrada do Gouvêa, em Brotas (SP). Segundo a Defesa Civil, duas pessoas estavam em um carro quando foram surpreendidas por uma forte correnteza.

Um dos ocupantes conseguiu sair do veículo, mas a mulher, identificada como Carla Eduarda, acabou arrastada. O Corpo de Bombeiros foi acionado ainda ontem para a ocorrência, contudo, devido as condições climáticas, só conseguiu finalizar as buscas na manhã de hoje (10).

Amigos pediram orações e relataram o desaparecimento de Carla nas redes sociais. Por volta das 9h deste domingo, o Corpo de Bombeiros confirmou o óbito.

Fortes chuvas no interior

Pontos de alagamento e obstrução de via. Ainda por conta das fortes chuvas, duas pontes foram interditadas em Brotas. Uma localizada na área central e outra na Estrada Brotas Ribeirão Bonito. Houve, ainda, queda de muro e interdição de residências na região.

Em Salesópolis, a 105km da capital, imóveis também foram danificados. O temporal provocou o transbordo no Rio Piratininga e em dois córregos da região, afetando os moradores. Mais de 30 imóveis tiveram prejuízos.