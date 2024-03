Inundações causam ao menos três mortes na França, e família está desaparecida

O mau tempo causado pela passagem da tempestade Mônica no sudeste da França deixou pelo menos três mortos entre este sábado (9) e domingo (10). As equipes de resgate ainda procuram por outras quatro pessoas desaparecidas, incluindo duas crianças da mesma família.

Em Gard, mais de 300 bombeiros, policiais e outras equipes procuram, com o auxílio de barcos, helicópteros, drones e cães, por três desaparecidos. Um pai e os seus dois filhos, de 4 e 13 anos, foram arrastados pelas águas enquanto tentavam cruzar de carro pontes sobre o rio Gardon, que transbordou nos arredores da cidade de Dions.

A mãe, de 40 anos, foi salva e hospitalizada. O carro da família foi encontrado vazio, próximo do local da tragédia.

O quarto desaparecido, um homem, ainda não foi localizado em Ardèche. Segundo uma fonte da polícia, trata-se do gestor de uma central hidrelétrica que foi verificar as instalações do local.

As buscas foram interrompidas "ao anoitecer porque dada a situação das vias navegáveis, a intervenção [das equipes] é extremamente perigosa", disse à AFP em Dions o vice-diretor do departamento dos bombeiros do Gard, Thierry Carret.

Em 24h, o equivalente a um mês de chuvas

Outras três vítimas, encontradas mortas no Gard, também haviam tentado atravessar pontes submersas pelas enchentes, devido às fortes chuvas que caíram no sábado e durante a noite. Algumas áreas chegaram a registraram, em apenas 24 horas, volumes de chuvas superiores à média de um mês inteiro.

O primeiro corpo sem vida foi encontrado a poucas centenas de metros de onde um carro, com duas pessoas de nacionalidade belga, foi arrastado pelas ondas no sábado, por volta das 18h45, no vilarejo de Gagnières. O veículo havia passado por uma ponte cuja estrada havia sido interditada pelo município. Um policial municipal pediu diretamente ao motorista que não avançasse.

Uma das duas pessoas a bordo do veículo conseguiu sair, e foi resgatada pelos socorristas após mais de duas horas agarrada a galhos. Os dois homens viviam em Gagnières, disse a prefeitura à AFP.

Em Goudargues, vilarejo de 1,1 mil habitantes, as equipes de resgate encontraram dois corpos. Por volta das 5h de domingo, duas pessoas a bordo de um veículo haviam telefonado para os bombeiros para alertar que estavam com dificuldades.

As autoridades regionais de Gard indicaram que o carro teria sido ocupado por duas mulheres, de 47 e 50 anos, que se dirigiam para Espanha.

Alertas ignorados

A tempestade Mônica deixou grande parte do sudeste da França em alerta "laranja" durante todo o fim de semana. Este nível é o terceiro numa escala de quatro, e significa que a população deve estar "muito vigilante", devido aos "fenômenos perigosos esperados". Deslocamentos ou aproximação de cursos de água são desaconselhados.

"A nação está unida", declarou o primeiro-ministro Gabriel Attal. O ministro do Interior, Gérald Darmanin, visitou uma central de crise instalada no ministério pela manhã e citou um total de "35 resgates" realizados pelos serviços de emergência, em todo o país.

Apesar da repetição de mensagens de precaução, "ainda lamentamos comportamentos perigosos, antes de mais nada para as pessoas que se expõem, mas perigosos também para as pessoas cujo dever é ir em seu auxílio", sublinhou a Secretaria de Segurança de Gard. Enchentes tão graves não ocorriam havia dez anos na região, salientou o órgão.

"Choveu torrencialmente, foi impressionante, um nível histórico. Fiquei em casa porque com a água não se deve arriscar", testemunhou à AFP Pascale Fuchs, morador de Dions, onde as estradas são ainda fechadas.

Oito regiões permanecem em alerta laranja quanto ao risco de inundação: Ardèche, Bouches-du-Rhône, Charente-Maritime, Gard, Gironde, Pirenéus-Atlânticos, Var e Yonne.

Com informações da AFP