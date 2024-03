Incêndio atinge comunidade no Campo Belo, na zona sul de São Paulo

Do UOL, em São Paulo

Um incêndio atingiu uma comunidade no Campo Belo, na zona sul de São Paulo, no início da manhã deste domingo (10).

O que aconteceu

Cerca de 20 moradias foram afetadas, segundo Corpo de Bombeiros. A área atingida é de cerca de 250 metros quadrados.

As chamas foram apagadas após mais de duas horas de trabalho. O chamado para a ocorrência foi registrado às 6h05. Por volta das 8h30, o fogo já estava extinto e os bombeiros atuavam no rescaldo do incêndio.

Incêndio não teve vítimas ou feridos. Ao todo 40 bombeiros e 13 viaturas atuaram no combate ao fogo.

Defesa Civil da Prefeitura de São Paulo diz que vai fazer vistoria no local. Segundo o órgão, essa perícia será realizada após liberação pelo Corpo de Bombeiros.

Famílias afetadas serão atendidas com distribuição de água, colchões, cobertores, cestas básicas e kits de higiene e limpeza. O atendimento será feito pelo Serviço Especializado em Abordagem Social e pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

A SSP também solicitou exames periciais ao Instituto de Criminalística. O caso foi registrado no 27º DP.

Imagem: Corpo de Bombeiros de São Paulo - 10.mar.2024/Divulgação