Grande Mesquita Xeique Zayed conclui os preparativos para receber o Mês Sagrado do Ramadã

ABU DHABI, 10 de março de 2024 (WAM) - O Centro da Grande Mesquita Sheikh Zayed (SZGMC, na sigla em inglês) concluiu seus preparativos para receber multidões de fiéis e visitantes durante o Mês Sagrado do Ramadã 1445.

No Ramadã do ano passado, a mesquita recebeu cerca de 700 mil fiéis e visitantes, enquanto um recorde de mais de 60 mil fiéis se reuniram na mesquita na 27ª noite do Ramadã para observar Laylat Al Qadr, uma noite importante na fé islâmica.

O SZGMC formou comitês e equipes para garantir um trabalho organizado e integrado 24 horas por dia para atender às necessidades da grande afluência de fiéis e visitantes, oferecendo vários serviços e instalações de alta qualidade. A organização também realizou uma série de reuniões com parceiros estratégicos, incluindo entidades governamentais e privadas, para garantir o bom funcionamento do sistema de trabalho em vigor durante o Mês Sagrado.

Como parte de seus esforços para melhorar o nível dos serviços prestados aos fiéis e visitantes e para assumir sua responsabilidade social que visa consolidar o valor do voluntariado, o SZGMC alistou mais de 580 voluntários qualificados que trabalham ao lado dos funcionários do Centro, do Crescente Vermelho dos Emirados Árabes Unidos e da equipe de voluntários (Absher Ya Watan), policiais, paramédicos e pessoal da Defesa Civil para prestar os melhores serviços aos fiéis, permitindo que eles realizem suas orações com reverência e facilidade.

O SZGMC forneceu mais de 70 carros elétricos para transportar os fiéis dos estacionamentos para as salas de oração. O uso prioritário desses carros será dado a idosos e pessoas determinadas. Além disso, o centro também forneceu 8.379 vagas de estacionamento para os fiéis, incluindo 1.500 para mulheres e mais de 60 para pessoas determinadas. Mais 1.800 vagas de estacionamento foram adicionadas este ano. O SZGMC forneceu mais de 3.515 cadeiras e 50 cadeiras de rodas para os fiéis.

Buscando reviver um patrimônio cultural dos Emirados, o Centro cooperou com o Ministério da Defesa para disparar o canhão anunciando o início do mês sagrado do Ramadã, em coordenação com o Comitê de Observação da Lua do Ramadã, e também disparar o canhão diariamente na mesquita durante todo o Ramadã para marcar o horário do Iftar e anunciar o advento do Eid Al Fitr, comemorando uma das tradições do mês sagrado, apreciada pelos cidadãos e residentes dos EAU.