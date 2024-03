Governantes emiráticos parabenizam o presidente e os vice-presidentes dos Emirados Árabes Unidos pelo início do Ramadã

ABU DHABI, 10 de março de 2024 (WAM) - Os membros do Conselho Supremo - governantes dos Emirados - e os representantes dos governantes em Al Ain e Al Dhafra parabenizaram o presidente do país, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, pelo advento do Ramadã, desejando-lhe um mês repleto de bondade e bênçãos.

O xeique Sultan bin Muhammad Al Qasimi, membro do Conselho Supremo e governante de Sharjah; o xeique Humaid bin Rashid Al Nuaimi, membro do Conselho Supremo e governante de Ajman; xeique Hamdan bin Zayed Al Nahyan, representante do governante na região de Al Dhafra; e o xeique Tahnoun bin Mohammed Al Nahyan, representante do governante na região de Al Ain, também parabenizaram o xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, e o xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, pelo mês sagrado. Eles expressaram felicitações na ocasião e oraram a Alá Todo-Poderoso para que conceda aos líderes dos EAU saúde e bem-estar contínuos, desejando mais progresso e prosperidade ao povo dos EAU e às comunidades árabes e muçulmanas no país,

Os príncipes herdeiros e governantes adjuntos também parabenizaram os líderes dos Emirados Árabes Unidos pelo advento do mês sagrado.