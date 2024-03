Acidente em globo da morte deixa motociclistas feridos em circo em SC; veja

Um acidente no globo da morte de um circo deixou motociclistas feridos durante uma apresentação na noite de sábado (9), em Balneário Camboriú, em Santa Catarina.

O que aconteceu

Vídeo registrado por espectadora flagrou o acidente. Nas imagens é possível observar que um dos motociclistas acaba batendo na moto de um colega e todos acabam caindo dentro do globo. Rapidamente, funcionários do local agem para retirar as motos que caíram sobre os trabalhadores. Em determinado momento, a plateia chegou a se levantar e aplaudir os funcionários.

Motociclistas tiveram leves arranhões em razão da queda. Os profissionais também estão bem, segundo o Mirage Circus, onde ocorreu o acidente, em nota. O estabelecimento, que é do ator Marcos Frota, não informou quantos motociclistas se feriram no acidente.

Inicialmente, público achou que acidente fazia parte da atração, diz espectadora. A vendedora Wal Andrades, que fez o vídeo do acidente, disse ao UOL que, apesar do susto, a equipe socorreu os motociclistas rapidamente e um dos profissionais feridos deixou o globo com a perna aparentemente machucada e andando com um pouco de dificuldade.

Espetáculo continuou após o acidente. Segundo Wal, o palhaço que conduziu o espetáculo pediu desculpas pela situação e as apresentações restantes foram realizadas. Apesar do acidente, a espectadora destacou a responsabilidade e grau de dificuldade do trabalho realizado pelos motociclistas do globo da morte. "É um espetáculo mágico e, graças a Deus, não aconteceu nada mais grave", acrescentou.

Circo diz que segurança dos artistas e do público é a prioridade. "Os motociclistas envolvidos no incidente possuem mais de 20 anos de experiência e são profissionais altamente qualificados, sem novatos em nossa equipe. Eles passam por treinamentos rigorosos e contínuos, e as motocicletas utilizadas no número passam por uma meticulosa manutenção para garantir o mais alto padrão de segurança", esclareceu.