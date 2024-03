Parte de teto do McDonald's desaba sobre família em Florianópolis

Do UOL, em São Paulo

Parte do forro do teto de uma unidade do McDonald's em Florianópolis cedeu sobre clientes na noite de ontem (9). Ninguém se feriu.

O que aconteceu

Um casal e seus dois filhos faziam suas refeições em uma das mesas quando foram surpreendidos com a queda de parte do forro. O desabamento aconteceu em uma unidade da rede na avenida Beira-Mar Norte, em Florianópolis (SC).

Partes da chapa do teto caíram. A família relatou nas redes sociais que haviam acabado de receber os lanches quando uma parte do teto caiu. A mãe, Cecília Melo, disse que ninguém se feriu e que a Guarda Municipal esteve no local, mas que não houve evacuação.

Restaurante continuou funcionando

A Guarda Municipal autorizou que a unidade continuasse operando. A administração interditou o local afetado pelos destroços. O Corpo de Bombeiros não foi acionado para a ocorrência.

O restaurante, por sua vez, informou que prestou assistência a família e que consertou o teto no mesmo dia. Um dos funcionários alegou para o casal que o acidente pode ter relação com a grande quantidade de chuva que atinge a capital catarinense.